«Si on n’était pas là», la grogne serait «bien pire», dit Duhaime

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a lancé vendredi un appel au calme aux sympathisants de tous les partis, « incluant les conservateurs », puis a répété son message devant ses militants en soirée.

Au sixième jour de la campagne électorale, il a refusé de laisser ses adversaires faire de lui « un bouc émissaire » du climat politique qui s’envenime.

En soirée, à Saint-Jérôme, M. Duhaime a dit vouloir prendre un moment « solennel » pour réitérer que « la violence et les menaces n’ont pas leur place en politique ». Dans un resto-bar bondé et surchauffé, il a demandé à ses sympathisants d’être « calmes » et « résilients ». « Je sais qu’il y a des militants qui ont vécu toutes sortes d’histoires et qui se sont fait crier toutes sortes de noms », a-t-il dit. Mais le 3 octobre, « on va gagner de façon pacifique », a assuré Éric Duhaime, provoquant des applaudissements.

Plus tôt, de passage à Lachute, l’aspirant premier ministre avait déjà lancé un message condamnant la violence. Même si l’annonce du jour portait sur l’ouverture au privé en santé, il a tenu à rappeler dans son discours qu’il était un pacifiste et qu’il l’a « toujours été ». « Je pense que la présence du PCQ dans cette élection est un bon signe pour la démocratie, a fait valoir M. Duhaime en anglais. Si on n’était pas là, ce serait bien pire. »

Le politicien estime d’ailleurs qu’une campagne électorale est un « moment privilégié » pour manifester son mécontentement de manière pacifique, en allant voter.

Jeudi, la candidate libérale Marwah Rizqy avait reproché au chef conservateur de nuire au débat démocratique en voulant faire « entrer la grogne » à l’Assemblée nationale. Mercredi, elle avait révélé avoir fait l’objet de menaces de mort.

Il n’y a « aucun lien » entre cet événement et le PCQ, a répliqué Éric Duhaime vendredi devant l’hôpital de Lachute. « Avant d’accuser quelqu’un, il faut avoir des preuves. Jamais je ne ferais ça. » Mme Rizqy a « franchi une ligne », a-t-il répété.

Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a trouvé ironique la tendance du chef du PCQ à accuser d’autres politiciens d’aller trop loin. « Je pense quel’équipe Duhaime franchit pas mal de lignes ces temps-ci, et que M. Duhaime aurait avantage à ne pas lancer de roches, considérant la maison de verre dans laquelle il vit », a-t-il souligné depuis Gaspé.

« Le seul bon côté de ces controverses-là, dans les derniers jours, c’est que les Québécois commencent à découvrir le vrai visage de l’équipe Duhaime », a-t-il ajouté.

Pas de changement de ton, selon Duhaime

Ces derniers jours, Éric Duhaime a fait l’objet de critiques dans les médias lui reprochant d’alimenter « la grogne ». Questionné pour savoir si cela explique ses appels au calme de vendredi, il a nié tout « changement de ton ». C’est « la troisième fois consécutive [que je le fais] », a-t-il souligné.

Le chef conservateur a dit avoir envoyé un avis à tous ses candidats vendredi, comme il le fait régulièrement, pour les inciter à rester hors « d’une surenchère à cet égard-là ».

M. Duhaime a rappelé qu’il était un fervent défenseur de « la liberté d’expression ». Mais la ligne de la violence est celle à ne pas franchir, a-t-il précisé. « Je ne dis pas que toutes les opinions se valent, a poursuivi le chef conservateur. Je dis que toutes les opinions peuvent être exprimées, du moment qu’il n’y a pas de violence derrière. »