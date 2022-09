Anglade accuse la CAQ d’avoir nui aux femmes avec un «recul» sur les places en garderie

La cheffe libérale Dominique Anglade a accusé le gouvernement caquiste d’avoir fait reculer la situation des femmes en ne répondant pas à la demande de places en service de garde.

Mme Anglade a présenté vendredi son plan à ce sujet, qui prévoit la création de 52 000 places pour éliminer la liste d’attente actuelle.

De passage en Outaouais, la cheffe libérale a accusé au passage le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, élu dans la région, d’avoir nui à la situation des femmes qui souhaitaient avoir accès au marché du travail. « [C’est] un recul complet sur la question des services de garde, mais plus que ça, un recul pour les femmes, a-t-elle dit en conférence de presse. Il y a eu nombre de femmes qui voulaient retourner sur le marché du travail et qui n’étaient pas capables de le faire. »

Selon les libéraux, le nombre de places qui ont été fermées a été plus grand que celles qui ont été créées durant le mandat de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Le PLQ s’est engagé à créer 15 000 places supplémentaires en service de garde à 8,70 $ pour tous les enfants d’ici cinq ans. La formation estime que cet ajout aux 37 000 places annoncées par la CAQ est nécessaire pour atteindre l’objectif d’offrir une place à tarif réduit aux 52 000 enfants en attente.

Un gouvernement libéral ferait de l’accès universel à une place en service de garde à 8,70 $ par jour un droit pour tous les Québécois, au même titre que le droit de fréquenter un établissement scolaire. Cet objectif sera atteint en cinq ans, a promis la cheffe libérale Dominique Anglade.

Juste avant le déclenchement de la campagne électorale, la CAQ avait annoncé la conversion de places en services de garde privés en places subventionnées à 8,70 $. Mme Anglade a estimé que cette mesure, que les libéraux proposent également, ne permettra toutefois pas d’éliminer la liste d’attente. « Si on veut pouvoir garantir le droit, il faut qu’on soit capable de créer ces places. Ça prend la conversion, et ça nous prend également la création des 15 000 places pour y arriver », a-t-elle dit.

La création de places en services de garde, inscrite dans la plate-forme dévoilée par le PLQ en juin, a été intégrée au « Plan portefeuille » avec lequel les libéraux font campagne sur le thème de la lutte contre l’inflation.

Le PLQ croit qu’il est possible de financer cet engagement avec les transferts fédéraux de 6 milliards prévus sur cinq ans.

Rassemblements militants

Aucun rassemblement militant n’a été organisé durant cette étape de la campagne de Mme Anglade en Outaouais, où la CAQ a arraché trois des cinq circonscriptions de la région aux libéraux en 2018.

La cheffe libérale a dit avoir opté pour un souper d’équipe, jeudi, après être allée à la rencontre des gens de la région au Festival des montgolfières de Gatineau. « Il y a des endroits où on va avoir des rassemblements militants, il y a des endroits où on va avoir des soupers d’équipes, il y a des endroits où on va aller rencontrer les gens, là où il y a des festivals », a-t-elle expliqué.

À ses côtés, la candidate Maryse Gaudreault, qui tente de se faire réélire dans Hull, a reconnu qu’il est plus difficile qu’avant pour les formations politiques de mobiliser des militants. L’époque où il était possible de rassembler 250 personnes est révolue, constate-t-elle. « Aujourd’hui, les gens nous font des “J’aime”, les gens nous envoient des messages par Facebook et nous appuient, mais ils ne sont pas nécessairement prêts à se déplacer pour venir le démontrer. »

Depuis le début de la campagne, les libéraux ont organisé trois rassemblements militants dans des salles qui n’étaient jamais remplies, contrairement à ce qu’il était courant de voir dans les campagnes précédentes. Un seul des événements, à Montréal, a rassemblé plus que les quelques dizaines de personnes présentes lors des deux autres.

À Val-d’Or, en début de soirée, Mme Anglade a animé un rassemblement qui réunissait environ 60 personnes.

Des libéraux à la CAQ

Mme Anglade a minimisé, vendredi, l’appui donné à la CAQ par le vétéran libéral Yvon Vallières, qui a siégé pendant une trentaine d’années à l’Assemblée nationale.

L’appui de M. Vallières au candidat caquiste dans Arthabaska, Éric Lefebvre, a été annoncé jeudi. La CAQ a diffusé une vidéo les montrant tous deux et dans laquelle l’ex-ministre libéral vante les qualités du député sortant.

C'est officiel, je me suis rendu au bureau du directeur du scrutin et le tout a été vérifié et jugé conforme. J’était pour l’occasion accompagné de monsieur Yvon Vallières, ex-député Libéral dans Richmond. Un appui de taille qui me touche! #ensemble pic.twitter.com/W2T55X68Xc — Éric Lefebvre (@EricLefebvreCAQ) September 1, 2022

Mme Anglade a affirmé vendredi que les appuis d’anciens élus ne manquaient pas au Parti libéral du Québec (PLQ). « Je vois qu’on rassemble plein de personnes, qui sont des libéraux de longue date comme des gens qui n’ont pas été des libéraux par le passé et qui décident de se joindre à nous, a-t-elle dit. Évidemment, M. Vallières est libre de faire ses choix. »

Dominique Anglade a souligné la présence des anciens ministres libéraux Margaret Delisle, Yves Bolduc, Luc Fortin et Norman MacMillan dans ses événements électoraux. « Je vais vous parler de vétérans », a-t-elle dit avant de les énumérer.

Après l’Outaouais, où elle était depuis jeudi, la cheffe libérale a fait campagne vendredi en Abitibi-Témiscamingue.

Aucun déplacement n’est au menu dans la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, où la CAQ présente Daniel Bernard, un ex-député libéral qui avait réussi à se faire élire deux fois et à entrer dans les gouvernements de Jean Charest. Aux médias locaux, M. Bernard a expliqué, au moment de l’annonce de sa candidature, qu’il avait d’abord choisi le PLQ pour son programme pour les régions, puis la CAQ pour la même raison.

Mme Anglade ne s’est pas formalisée de voir un ex-libéral opter pour le programme de ses adversaires plutôt que pour sa charte des régions, avec laquelle elle espère refaire une percée hors des grands centres, où sa formation récolte l’essentiel de ses succès. « Je l’invite à lire cette charte des régions », s’est-elle contentée de dire.

Selon elle, les candidats qu’elle a recrutés « mettent leurs convictions au-delà de leurs ambitions ».