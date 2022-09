QS revient à la charge avec une assurance dentaire pour tous

Québec solidaire (QS) ne lâche pas le morceau avec ses promesses d’assurance dentaire universelle. Comme en 2018, le parti s’engage à assumer une part des frais de dentiste des Québécois, mais, cette fois, l’État paierait moins.

En 2018, l’équipe solidaire avait fait d’une assurance dentaire universelle l’un de ses engagements phare. À l’époque, QS avait évalué à 950 millions de dollars par année les coûts afférents à cette promesse.

Mais le contexte a changé. Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a promis de présenter « bientôt » son propre plan d’assurance dentaire pancanadienne. En exerçant son droit de retrait avec pleine compensation, un gouvernement de Québec solidaire paierait 790 millions de dollars annuellement.

En pratique, le programme solidaire prévoit rembourser l’ensemble des dépenses dentaires des moins de 18 ans, des prestataires de l’aide sociale et des personnes aînées recevant le Supplément de revenu garanti. Pour le reste, un gouvernement solidaire paierait 80 % des frais de nettoyage et des soins de prévention, ainsi que 60 % des frais liés aux à la pose de plombages et aux traitements de canal.

« Les Québécois dépensent en moyenne 515 $ par ménage, par année, pour aller chez le dentiste, en facture ou en paiement d’assurances, s’est désolé jeudi le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en conférence de presse en Gaspésie. Un Québécois sur quatre se prive de soins dentaires tous les ans parce que ça coûte trop cher. »

« On a la “carte soleil” pour le système de santé, on propose une “carte sourire” pour les soins dentaires », a-t-il enchaîné.

Afin d’« améliorer l’accès aux soins dentaires en région », QS a profité de son passage dans l’est du Québec jeudi pour promettre un plan de répartition des effectifs de dentistes, un peu comme en médecine. Le parti désire également faire grimper les salaires des hygiénistes dans le secteur public et revoir la grille tarifaire des soins dentaires.

D’autres détails suivront.