Hockey Canada a perdu la confiance de Trudeau

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déclaré que la direction de Hockey Canada avait perdu la confiance du gouvernement fédéral et des Canadiens.

« En tant que politicien, mais surtout en tant que parent, je sais à quel point les organisations qui sont là pour offrir des activités, des apprentissages, l’esprit d’équipe […] et de l’inspiration pour tellement de nos jeunes à travers le pays doivent avoir la confiance des Canadiens et des parents sur la culture qu’ils partagent avec nos jeunes. C’est très clair que depuis plusieurs mois, le gouvernement et les Canadiens n’ont plus confiance en la direction de Hockey Canada », a-t-il dit.

« Plus ça va être long à comprendre ce fait assez évident et de base, plus ça va aller mal pour eux, a ajouté le premier ministre. Plus il y aura des questions pointues pour savoir pourquoi ils ne comprennent pas que ça prend de vrais changements. »

Le premier ministre a fait cette déclaration à la suite du communiqué du conseil d’administration publié plus tôt cette semaine, dans lequel ses membres ont donné leur appui au président et chef de la direction, Scott Smith, ainsi que son équipe de direction malgré les nombreux appels aux changements.

Hockey Canada a essuyé de nombreuses critiques pour sa gestion des allégations d’agressions sexuelles incluant des joueurs des éditions 2003 et 2018 de l’équipe nationale junior.

C’est la deuxième fois que Trudeau désavoue la fédération nationale pour sa réponse aux allégations.

Le 21 juillet dernier en Nouvelle-Écosse, Trudeau avait déclaré qu’il devait y avoir une réelle prise de conscience chez Hockey Canada après qu’il eut été rapporté que la victime des gestes qui auraient été posés en 2018 a obtenu un règlement hors cour.