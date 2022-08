Petit remaniement ministériel à Ottawa

Le premier ministre Justin Trudeau a procédé à ce qui pourrait être qualifié de microremaniement ministériel mercredi, à 20 jours de la rentrée parlementaire. L’échange des rôles de deux de ses ministres n’a pas été effectué pour régler des problèmes au sein de l’appareil gouvernemental ou pour démettre un membre de son cabinet n’ayant pas bien performé : le très petit changement a plutôt été apporté pour alléger la tâche d’une collègue qui lui en avait fait la demande.

La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Filomena Tassi, a avisé le premier ministre le mois dernier qu’elle souhaitait changer de fonction car son mari a subi deux accidents vasculaires cérébraux au début de l’année dernière. « Comme toute personne ayant vécu une expérience semblable le sait, les soins post-AVC peuvent être complexes et synonymes d’incertitude », a expliqué Mme Tassi par communiqué, tout en remerciant le premier ministre « d’avoir pris en compte [ses] besoins et ceux de [sa] famille ».

Elle change donc de chaise avec sa collègue de Markham-Stouffville, Helena Jaczek, qui était responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.

Mme Tassi est députée de Hamilton-Ouest–Ancaster–Dundas et le portefeuille du développement économique de sa région lui permettra de rester plus près de chez elle.

Le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement est au coeur de l’appareil gouvernemental fédéral. Il est responsable de gérer tous les achats d’Ottawa, dont le stock de vaccins contre la COVID-19, une opération très complexe au début de la pandémie.

Mme Jaczek a été ministre ontarienne des Services sociaux et communautaires, puis brièvement ministre de la Santé avant l’élection de Doug Ford à Queen’s Park en 2018.

Trop tôt pour rebrasser les cartes

Le premier ministre Trudeau a expliqué avoir préféré procéder à un remaniement chirurgical, sans déplacer plus que deux ministres au sein de son équipe, car l’élection s’est tenue il y a moins d’un an et que le conseil des ministres n’a été assermenté qu’à la fin octobre 2021.

Le cabinet Trudeau demeure donc pour le reste inchangé. Et ce, malgré les délais qui persistent dans le traitement de demandes d’immigration et de passeports, ainsi que l’engorgement continuel des aéroports.

« Notre gouvernement travaille extrêmement fort tous les jours pour livrer concrètement pour les Canadiens », a affirmé M. Trudeau. « On reconnaît qu’il y a énormément de défis dans le monde, ici au Canada aussi. Mais nous sommes là pour travailler et pour faire les améliorations nécessaires pour livrer pour les Canadiens. »

L’équipe ministérielle libérale se réunira la semaine prochaine à Vancouver pour préparer la session parlementaire qui se mettra en branle le 19 septembre.

Par ailleurs, le Parti conservateur du Canada annoncera l’identité de son prochain chef le 10 septembre. Selon les sondages, c’est le combatif Pierre Poilievre qui devrait alors être élu par les militants du parti.