Duhaime «choqué» que la CAQ propose de puiser dans le Fonds des générations

La proposition de la Coalition avenir Québec (CAQ) de « s’attaquer au Fonds des générations » pour financer la baisse d’impôt « pue au nez » du chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a-t-il affirmé, mardi.

« On est en train de voir un gouvernement prêt à hypothéquer l’avenir de la prochaine génération pour acheter la prochaine élection », a lancé M. Duhaime. Ce dernier accuse les caquistes de vouloir augmenter « l’iniquité » intergénérationnelle avec cet engagement.Le Fonds des générations a été créé en 2006 afin de réduire le fardeau de la dette au Québec.

Lundi, la CAQ a promis dès 2023 de réduire les taux des deux premiers paliers d’imposition de 1 point de pourcentage, jusqu’à la fin d’un éventuel deuxième mandat. À plus long terme, l’objectif serait de les réduire de 2,5 points sur 10 ans.

Afin de financer cette baisse d’impôt, les caquistes puiseraient dans les versements prévus au Fonds des générations. La somme serait de 2 milliards de dollars par an de 2023 à 2026, et passerait à 5 milliards par an dès 2032.

Or, le 19 août dernier, la CAQ promettait de ne pas toucher au Fonds des générations, a rapporté Radio-Canada ce mardi. « Qu’est-ce qui s’est passé en 10 jours pour que la CAQ change d’idée ? », a questionné M. Duhaime.

Mardi matin, l’autobus conservateur était de passage en Mauricie, où la formation politique a bon espoir de faire des gains. Le chef du PCQ s’est rendu chez deux résidants de Trois-Rivières pour se livrer à un « exercice pédagogique » permettant d’expliquer les baisses d’impôt proposées par le parti.

De tous les partis politiques, il s’agit des diminutions les « plus généreuses », a martelé Éric Duhaime, en point de presse. Il propose de baisser les taux des deux premiers paliers d’imposition de 2 points de pourcentage. Dès 2022, le montant personnel de base passerait de 16 143 $ à 20 000 $.

Pas de cadre financier dévoilé pour l’instant

Afin de financer cette baisse d’impôts, le PCQ compte sur l’exploitation du gaz et du pétrole au Québec et sur la réduction de la taille de l’État. Le parti s’engage aussi à couper dans les subventions aux entreprises.

Questionné à savoir combien rapporteraient ces mesures, Éric Duhaime a rétorqué qu’il présenterait le cadre financier dans les prochaines semaines, soit à temps pour le premier débat des chefs, le 15 septembre.

« Je vais me garder quelques munitions pour pouvoir continuer à expliquer notre programme et à poursuivre une espèce de strip-tease », a-t-il dit.

Avec Marco Bélair-Cirino et Clémence Pavic