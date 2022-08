Le Parti conservateur carbure à la grogne, selon Legault

L’autobus de campagne du Parti conservateur du Québec (PCQ) carbure à la « grogne » suscitée par les mesures sanitaires, se désole le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault.

« Il y a certains leaders qui ont alimenté une certaine grogne, qui ont dit : “On veut faire entrer la grogne à l’Assemblée nationale.” », a-t-il fait valoir en marge d’une annonce devant une résidence pour aînés, à Saint-Georges, mardi avant-midi.

François Legault a souligné aux résidents du Manoir du quartier la difficulté qu’il a éprouvée à notamment ordonner la fin des visites dans les milieux de vie pour personnes âgées après les premières frappes de la COVID-19 au cours de l’hiver 2020. « Ce n’est pas facile de prendre ce genre de décisions. Je ne l’ai pas fait par plaisir. Je l’ai fait pour sauver des vies », a-t-il répété tout au long de son passage en Beauce.

Appelé à commenter l’appui non négligeable donné, deux ans et demi après le début de la pandémie de COVID-19, par les Beaucerons au PCQ — qui figure au deuxième rang des intentions de vote, derrière la CAQ, à la fois dans Beauce-Nord et Beauce-Sud — François Legault a dit être persuadé que les électeurs sauront faire la part des choses. « Moi, je fais confiance aux Québécois. Je pense que la grande majorité des Québécois, de toutes les régions du Québec, comprennent que c’est important d’avoir ces mesures-là pour sauver des vies », a-t-il dit.

Selon lui, les dirigeants politiques doivent défendre âprement la liberté sans toutefois perdre le sens de la responsabilité. « Tout le monde doit être responsable. Ce qu’on a vécu, ça n’a pas été facile, puis on s’en est bien tiré », a-t-il dit, pointant les statistiques sur la surmortalité au Québec et ailleurs depuis le 13 mars 2020.

« Un mort, un décès, c’est un de trop. Mais quand je regarde les taux de surmortalité, bien, on s’en est mieux sorti au Québec. Pourquoi? Grâce aux Québécois. On a été un des endroits au monde qui a le plus suivi les consignes, un des endroits au monde lors de la première vaccination qui a été le plus vacciné. Donc, notre population a été extrêmement solidaire. Puis, je suis fier d’eux autres », a-t-il ajouté, entouré des candidats Samuel Poulin (Beauce-Sud), Luc Provençal (Beauce-Nord), et Stéphanie Lachance (Bellechasse).

Par ailleurs, le climat politique particulièrement tendu a forcé la Sûreté du Québec à renforcer les mesures de sécurité visant à protéger les chefs de parti politique, y compris François Legault, qui est une cible de choix des opposants aux mesures prises durant l’état d’urgence sanitaire : port du masque, couvre-feu, interdiction de rassemblements, restriction de l’accès des personnes non vaccinées à des lieux publics, etc.

François Legault a toutefois assuré à la presse qu’il pouvait mener la campagne qu’il ambitionnait en dépit des contraintes de sécurité.

D’autres détails suivront.