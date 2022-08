Le chef du PQ dénonce une caricature

1/2 « Si on choisit de s’écraser et de s’allonger, ils vont s’essuyer les pieds sur nous autres _ - P. Falardeau



Les Québécois ont droit au respect. Le fédéralisme aplaventriste ne nous ne donnera rien d’autre que le déclin et le mépris.



C’est l’indépendance, ou le déclin. pic.twitter.com/brDetd6IyW