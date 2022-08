«On n’arrivera pas là comme des sauvages», dit Duhaime au sujet du troisième lien

Au jour 2 de la campagne électorale, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a déclaré que son projet de pont reliant la Rive-Sud à l’île d’Orléans n’était pas coulé « dans le béton », même s’il est « le préféré de la population », selon lui. Les citoyens seraient consultés au sujet de ce troisième lien entre Québec et Lévis, a-t-il assuré.

« On n’arrivera pas là comme des sauvages », a lancé M. Duhaime, lundi, lors d’une conférence de presse à la grève Gilmour, à Lévis, près de l’endroit où serait construit le nouveau pont. Avec sa candidate Karine Laflamme, le PCQ espère ravir la circonscription de Lévis aux caquistes. Le député sortant, François Paradis, n’a pas brigué de nouveau mandat.

M. Duhaime a vanté les bénéfices « immenses » d’un nouveau pont. Il avait présenté ce projet lors du dévoilement de sa plateforme électorale, le 14 août.

Concernant le tracé du troisième lien, Éric Duhaime a assuré « qu’il n’y aura pas de zigzags sur l’île ». Une « espèce d’autoroute » permettrait de relier le nouveau pont à celui qui existe déjà entre la Rive-Nord de Québec et l’île d’Orléans.

Un pont serait plus rapide à construire et moins coûteux que le tunnel proposé par la CAQ, a répété Éric Duhaime, qui demeure néanmoins prudent au sujet du coût d’un tel projet. Si le PCQ est porté au pouvoir, des négociations avec le gouvernement fédéral seront nécessaires pour déterminer la place du transport collectif dans ce projet et les subventions qui pourraient alors être accordées, a souligné M. Duhaime. « Est-ce que ça va être deux voies pour les automobilistes, une voie partagée avec le transport en commun ? »

La semaine dernière, Duhaime avait estimé le coût du projet à 3 milliards. Le coût du troisième lien de la CAQ s’élèverait pour sa part à quelques 6,5 milliards.

Le chef du PCQ a dit faire campagne « pour les citoyens de la grande région de Québec qui veulent avoir une circulation plus fluide. » Il s’est montré confiant, même si les élus locaux s’opposent à un lien traversant l’île d’Orléans pour préserver la beauté et les paysages des lieux.

Éric Duhaime a répondu à François Legault qui l’a accusé, dimanche, de vouloir « détruire le paysage » avec ce nouveau pont.

En 2018, en début de mandat, le gouvernement Legault avait recommandé un projet semblable. « Est-il en train de nous dire qu’il y a quatre ans, il voulait détruire le paysage ? », a soulevé le chef du PCQ.

Caire doit « démissionner »

Le chef conservateur a appelé le candidat caquiste dans La Peltrie, Éric Caire, à se retirer de la course. Le ministre sortant de la Cybersécurité et du Numérique n’a pas respecté ses engagements au sujet du troisième lien, selon M. Duhaime.

« Si la CAQ forme un gouvernement et que j’ai quelque chose à voir dans la réalisation de ce projet, et que la CAQ ne le fait pas, je vais démissionner », avait dit M. Caire en 2018, sur les ondes de FM93.