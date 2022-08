Une histoire de Cendrillon au PQ

Le Parti québécois (PQ) s’est autoproclamé « équipe Cendrillon » lors de son lancement de campagne dans l’est de Montréal, où il espère créer la surprise en reprenant les circonscriptions perdues en 2018.

« Nous serons l’équipe Cendrillon du tournoi. […] L’équipe qui se rend plus loin que tout ce qui avait été prévu », a lancé M. Plamondon dans un discours sur la promenade Bellerive, le fleuve derrière lui.

Macarons à la boutonnière, quelques dizaines de militants étaient venus l’écouter au grand soleil tandis que des cyclistes allaient et venaient derrière, souvent sans s’arrêter.

Donné dernier dans les sondages, le chef du PQ affirme que « la seule chose dont on est sûr, c’est que les sondages vont bouger ».

« Cette campagne portera sur un français fragilisé et une sécurité fragilisée », a-t-il aussi soutenu en référence à la situation de Montréal avant de souligner à quel point l’est de l’Île avait été « souvent négligé » par les gouvernements.

Le chef péquiste a choisi de lancer sa campagne dans la circonscription où il veut personnellement se faire élire. La nouvellement nommée Camille-Laurin — anciennement Bourget — était dans le giron du PQ avant que la Coalition avenir Québec (CAQ) l’en déloge, en 2018.

D’une Véronique à l’autre

Lorsqu’on lui a demandé qui est le « prince charmant » de « l’équipe Cendrillon », Paul St-Pierre Plamondon a rétorqué que c’était « l’indépendance, le français, l’environnement. Toutes les questions qui nous tiennent à coeur, la dignité des aînés. […] On a plusieurs princes charmants qui sont ignorés par le gouvernement de la CAQ depuis quatre ans ».

La caravane péquiste s’est ensuite rendue dans Joliette, circonscription dont elle souhaite conserver le siège, malgré le départ de la députée vedette Véronique Hivon. Une autre Véronique — Venne — cherche à lui succéder.

« En 2018, malgré certaines spéculations, on a conservé Joliette. Et en 2022, malgré certaines spéculations, on va conserver Joliette », a lancé Véronique Hivon à sa dauphine lors d’un rassemblement dans un restaurant du centre-ville. « On est à côté de toi, derrière toi, avec toi. »

Mairesse de Sainte-Marie-Salomé, une petite municipalité de 1200 résidents, Mme Venne met en avant son grand engagement local et ses qualités humaines.

Joliette a été représentée par le PQ presque tout le temps depuis les années 1980, à l’exception de deux interludes adéquistes en 2002 et en 2007.

« Vous ne vous tromperez pas en choisissant une autre Véronique », a lancé cette dernière devant une cinquantaine de partisans enthousiastes. Lundi, le PQ sera de retour dans la métropole, où il espère, en plus de Camille-Laurin, reconquérir les circonscriptions de Pointe-aux-Trembles et de Rosemont, perdues respectivement au profit de la CAQ et de Québec solidaire en 2018.