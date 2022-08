Les limites libérales de la non-ingérence lors de l’élection québécoise

Bien que la consigne de non-ingérence dans l’élection québécoise soit la même pour tous les partis fédéraux — hormis le Bloc québécois —, tous s’entendent, à Québec comme à Ottawa, pour dire qu’il est « inévitable » que des membres des troupes de Justin Trudeau y dérogent. Parce que certains risquent de ne pas pouvoir s’empêcher de répliquer dans les débats plus identitaires. Et parce que quelques-uns des partis québécois, en premier lieu la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault, risquent de provoquer leurs homologues fédéraux avec leurs promesses et leurs proclamations électorales.

Officiellement, le mot d’ordre est le même partout à Ottawa. Les députés fédéraux laisseront les Québécois décider des résultats du scrutin du 3 octobre. Seul le Bloc québécois fait déjà ouvertement campagne avec le Parti québécois. Le chef Yves-François Blanchet épaulera surtout son homologue Paul St-Pierre Plamondon lors d’événements distincts, afin de « couvrir deux terrains en même temps ».

Il faut dire que pour les autres partis, il n’y a pas grand-chose à gagner à apporter son appui ou à s’opposer publiquement à l’une ou l’autre des formations provinciales. L’issue du vote est essentiellement déjà scellée, reconnaît-on en coulisses en citant les sondages qui prédisent une importante majorité pour la CAQ. Il y a en revanche davantage à perdre à choisir un camp et ainsi s’aliéner une part de son électorat fédéral — qui rassemble, pour chacun, des militants issus de plus d’une formation provinciale.

Le Nouveau Parti démocratique est en outre coincé, puisqu’aider son allié naturel mais souverainiste, Québec solidaire, ne passerait pas au Canada anglais.

Le Parti conservateur en a quant à lui plein les bras à gérer les guerres intestines engendrées par sa course à la chefferie.

Il reste les libéraux fédéraux. Les troupes de Justin Trudeau promettent de ne pas se mêler de façon proactive de la campagne québécoise, même si François Legault appelait l’an dernier les Québécois à ne pas appuyer le « parti centralisateur ». « On n’est pas rancuniers », dit-on à Ottawa.

Mais les libéraux fédéraux étant moins au diapason des positions politiques du meneur caquiste que les conservateurs fédéraux, la tentation sera forcément plus grande pour certains de sortir de leur mutisme. D’autant plus que le Parti libéral du Québec étant en pleine crise d’identité, les libéraux fédéraux se sentent obligés de combler le vide laissé sur la scène politique québécoise.

Des libéraux orphelins

« Probablement qu’il y aura des envies de réplique », prédit la députée libérale Alexandra Mendès. « Si ce n’est que, selon nous, pour remettre les pendules à l’heure. » Les libéraux fédéraux du Québec se sont entendus pour se tenir loin des débats, mais leur discipline dépendra de la teneur de ces derniers ces prochaines semaines. « Souvent, les affirmations de politiciens provinciaux, quel que soit leur parti, ont tendance à toujours rejeter la responsabilité sur le fédéral », observe-t-elle.

« Si François Legault essaie de dépeindre le gouvernement fédéral en ennemi du Québec, on va remettre les pendules à l’heure », renchérit une deuxième source libérale.

Des libéraux de la région de Montréal risquent également de prendre la parole en marge de débats identitaires, comme ils l’avaient fait en manifestant contre le projet de loi 96 sur la langue officielle et commune du Québec, le français, au printemps. « C’est inévitable », reconnaît-on dans les rangs libéraux.

Les positions du Parti conservateur du Québec (PCQ) pourraient aussi susciter des réactions. Une troisième source libérale cite la volonté d’Éric Duhaime de s’en prendre au financement public du système de garderies, « qui fait partie de notre ADN comme Québécois », déplore cette personne.

Les enjeux identitaires en filigrane

Les caquistes ont beau affirmer qu’ils feront d’abord campagne sur les thèmes de l’inflation et de la santé, plutôt que sur ceux de la défense du français et de l’identité québécoise, François Legault a également indiqué qu’il redemanderait à Ottawa de récupérer les pleins pouvoirs en immigration.

La CAQ se serait par ailleurs étonnée que l’identité ne fasse pas partie des thèmes explicitement prévus au débat des chefs électoral, lors d’une rencontre préparatoire réunissant tous les partis et Radio-Canada. Ce qui fait dire à ses rivaux provinciaux et aux politiciens fédéraux que ce n’est qu’une question de temps avant que M. Legault ne ramène les questions identitaires de l’avant.

Si tel est le cas, nombre de libéraux fédéraux estiment qu’il leur incombe de répliquer.

« Tous ont la sensation de ne pas avoir un parti au Québec qui les représente », rapporte une source libérale. « Les citoyens concernés sentent ce vide, qu’il n’y a pas vraiment de parti qui les représente et qui puisse faire écho à leurs préoccupations. » Un sentiment partagé en coulisses par d’autres libéraux fédéraux dans les derniers mois.

Les conservateurs du Canada, plus en phase avec la CAQ, n’ont pas le même tiraillement. D’autant plus que la majorité des députés québécois (qui appuient Jean Charest plutôt que Pierre Poilievre dans la course à la chefferie) ne brûlent pas d’envie d’aider le PCQ d’Éric Duhaime, refroidis par son thème électoral de liberté à tout prix.

« Beaucoup sont tannés de la “libârté” », explique une source conservatrice, qui raconte que le parti a fait les frais des partisans des « convois de la liberté » sur les réseaux sociaux, au téléphone et dans les bureaux de circonscription.

Si des élus du gouvernement Trudeau se prononcent en marge des débats au Québec, les conservateurs pourraient formuler des commentaires à leur tour. « Nos députés se soucient plus de l’avenir de notre formation ou de leur propre avenir politique que de l’avenir du gouvernement du Québec », note toutefois notre source.

Les libéraux s’efforceront bien de ne pas sauter à pieds joints dans les tranchées électorales. Mais certains prédisent déjà qu’ils auront du mal à ronger leur frein en silence. Ce n’est qu’une question de temps d’ici à ce qu’ils trempent l’orteil dans la campagne québécoise.