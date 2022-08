Montréal presse Québec de protéger les RPA sur son territoire

Les élus du conseil municipal de la Ville de Montréal ont adopté à l’unanimité mardi une motion de l’opposition officielle réclamant un moratoire d’un an sur la conversion de résidences privées pour aînées (RPA) en logements locatifs traditionnels sur le territoire de la métropole. La décision finale reviendra toutefois à Québec.

La motion présentée par le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, a été légèrement amendée par l’administration de Valérie Plante, notamment pour y souligner la vulnérabilité financière particulière et les défis reliés à la pénurie de main-d’oeuvre que vivent les RPA et les résidences pour aînés gérées par des organismes à but non lucratif. L’essence de la motion demeure cependant la même : il faut cesser l’hémorragie des fermetures répétées de RPA dans la métropole, souvent à des fins spéculatives.

Le document, appuyé à l’unanimité par les 65 élus membres du conseil municipal, demande au gouvernement du Québec de cesser pendant un an de répondre aux demandes de retrait de la certification de RPA acheminées par des promoteurs à Montréal, au moment où la fermeture de telles résidences « semble s’accélérer » dans la métropole. L’intention de l’investisseur Henry Zavriyev de convertir la résidence Mont-Carmel en complexe de logements locatifs traditionnel a notamment fait couler beaucoup d’encre.

« On appuie la bataille juridique contre des propriétaires qui font toutes sortes de manoeuvres qui sont inacceptables », avait d’ailleurs assuré lundi soir, en séance du conseil municipal, le responsable de l’habitation au comité exécutif, Benoit Dorais. En réponse à une locataire de la RPA Mont-Carmel, Marie-Paule Lebel, il avait alors déploré les « affaires dégueulasses » que doivent vivre certaines personnes âgées qui demeurent dans des RPA menacées par la spéculation immobilière.

« On utilise des façons de faire qui sont inhumaines pour transformer des résidences pour personnes âgées [en logements locatifs traditionnels] », a renchéri mardi M. Salem, au moment de débattre sa motion. « Quand on a des gens qui veulent faire de l’argent sur le dos de nos aînés, c’est inacceptable. »

La motion demande en outre à Québec, à l’approche du déclenchement de la campagne électorale provinciale, le 28 août, d’établir des « critères stricts » selon lesquels le retrait de la certification d’une RPA sera permis au terme de ce moratoire, s’il se concrétise, « incluant des mesures pour assurer la protection et la prise en charge des résidents » qui en subissent les conséquences. Une « attention particulière » devrait être accordée aux résidences pour aînées à vocation sociale ou communautaire afin de « les soutenir et les protéger », note un amendement à la motion.

Le temps presse d’ailleurs pour que le gouvernement du Québec agisse dans ce dossier, a martelé mardi le conseiller d’Ensemble Montréal dans Saint-Léonard, Dominic Perri. « J’espère que vous allez agir vite, parce qu’il y a des promoteurs qui pourraient agir plus rapidement que vous parce que lorsqu’il y a des opportunités de profits intéressants, il y en a qui agissent vite », a-t-il insisté.

La motion sera acheminée au gouvernement du Québec prochainement, a assuré M. Dorais, qui a aussi invité les différents partis politiques provinciaux en lice en vue du scrutin du 3 octobre de prendre position dans ce dossier.

Appui aux artistes drag

Le conseil municipal a aussi approuvé à l’unanimité la motion du conseiller indépendant Serge Sasseville en soutien aux artistes drag de la métropole.

Rappelons qu’en juillet dernier, Le Devoir avait révélé que des pressions exercées par au moins une élue de Saint-Laurent avaient mis en péril la tenue de L’Heure du conte de Barbada prévue pour le 5 novembre dans deux bibliothèques de cet arrondissement. L’arrondissement a corrigé le tir après que Sébastien Potvin, alias Barbada, eut rencontré les élus de l’arrondissement pour discuter de l’activité.

« Ce qui s’est passé avec L’Heure du conte de Barbada dans l’arrondissement de Saint-Laurent est un incident malheureux qui s’est heureusement réglé à la satisfaction de Barbada, mais cela ne doit plus se reproduire », a fait valoir Serge Sasseville. « Les artistes drag de la métropole, par leur présence et leur art, contribuent à faire de Montréal une ville plus ouverte, juste et inclusive »

De son côté, le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, a qualifié de « très enrichissante » la rencontre avec Sébastien Potvin. « Il avait un fan club. Tous les employés et tous les élus voulaient prendre une photo avec lui. Nous sommes ravis de collaborer avec une personne comme Sébastien Potvin. Nous avons hâte de l’accueillir au sein de notre réseau de bibliothèques. »

La mairesse Valérie Plante estime que les élus doivent s’abstenir de faire de l’ingérence politique dans de tels dossiers. « Ce que je retiens, c’est l’importance de laisser les équipes de la Ville, dont celles de la culture, faire leur travail. La politique ne doit pas se mêler des décisions qui sont prises par nos professionnels », a-t-elle dit.

Au secours des monarques

Le conseil municipal a aussi adopté à l’unanimité la motion du maire Alan DeSousa demandant que la Ville réitère au gouvernement fédéral l’urgence de protéger les terrains situés au nord de l’aéroport Montréal-Trudeau, dont celui connu sous le nom du « Champ des monarques ». Ces terrains devraient être intégrés au parc-nature des Sources, estime-t-on.

En juin dernier, en pleine période de reproduction des papillons monarques, Aéroports de Montréal (ADM) avait fauché le Champ des monarques et ses milliers d’asclépiades. Environnement Canada a d’ailleurs ouvert une enquête sur l’événement.

Les élus montréalais souhaitent également que la Ville adopte rapidement une stratégie de protection des pollinisateurs, qu’elle encourage les arrondissements à planter des asclépiades et autres plantes nectarifères dans leurs parcs et platebandes et qu’elle distribue gratuitement des semences d’asclépiades aux citoyens dès cet automne.

La motion sera transmise au ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, et au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.



Avec Jeanne Corriveau