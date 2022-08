Les Abénakis du Québec fiers de voir l’une des leurs accéder à la Cour suprême

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi la nomination de la juge Franco-Ontarienne Michelle O’Bonsawin à la Cour suprême du Canada. Elle devient la première voix autochtone au plus haut tribunal du pays, « une fierté immense » pour les Abénakis d’Odanak, au Québec, d’où est originaire sa famille.

« C’est un honneur important. C’est l’accomplissement d’une carrière, et pour nous c’est une immense fierté. »

Au bout du fil, le directeur général du Conseil des Abénakis d’Odanak, Daniel G.Nollet, ne tarit pas d’éloges envers la juge Michelle O’Bonsawin, une membre à part entière de sa communauté située au Centre-du-Québec, entre Sorel-Tracy et Nicolet. « C’est le résultat d’années d’effort dans sa carrière. Ce n’est pas juste une nomination partisane. Elle l’a pleinement mérité, cette nomination-là », ajoute-t-il.

Vendredi, le premier ministre du Canada a annoncé que la juge O’Bonsawin, qui siège à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa depuis 2017, prendra la place laissée vacante par le départ à la retraite le 1er septembre du juge de la Cour suprême Michael Moldaver. Son identité Franco-Ontarienne et membre abénakise de la Première Nation d’Odanak a été soulignée.

Racines au Québec

Michelle O’Bonsawin a encore de la parenté à Odanak, et y séjourne à l’occasion, comme lors de pow-wow tenus dans les dernières années, explique Daniel G.Nollet. La juge serait aussi très impliquée dans l’apprentissage de la langue abénakise, entre autres.

« Elle est issue des O’Bonsawin, deux frères qui ont quitté la communauté il y a quelques générations, pour aller travailler dans les mines du nord de l’Ontario, explique-t-il. On a beaucoup de membres là [à Sudbury], comme on en a beaucoup dans les États de la Nouvelle-Angleterre, qui ont quitté la communauté par force majeure : ils avaient besoin de travailler, donc ils sont allés travailler dans les industries, les manufactures aux États-Unis. »

Michelle O’Bonsawin est née à Sudbury et habite maintenant Ottawa. Juriste, elle s’est spécialisée dans les domaines de la santé mentale du droit du travail et de l’emploi, des droits de la personne et du droit relatif à la protection de la vie privée.

« La juge O’Bonsawin a été nommée à la suite d’un processus de sélection ouvert et non partisan. Je suis convaincu qu’elle apportera des connaissances et des contributions inestimables au plus haut tribunal de notre pays », a commenté M. Trudeau dans un communiqué.

Avec La Presse canadienne