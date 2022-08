Un débat pour la chefferie conservatrice sans Pierre Poilievre

L’ex-premier ministre du Québec Jean Charest fait partie des trois seuls candidats attendus sur la scène du troisième et dernier débat officiel de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, mercredi. Car on sait déjà que le présumé meneur, Pierre Poilievre, brillera par son absence.

Outre M. Charest, le député fédéral ontarien Scott Aitchison et l’ex-député provincial de l’Ontario Roman Baber doivent aussi prendre part à la joute oratoire organisée en périphérie d’Ottawa. La formule bilingue suggère des échanges d’abord en anglais, à 18 h, avant de passer au français vers 18 h 45.

Deux des cinq candidats au poste de chef ont déjà publiquement annoncé qu’ils avaient mieux à faire que de s’y présenter : le favori de la course, Pierre Poilievre, ainsi que Leslyn Lewis, qui a fait de son opposition au droit à l’avortement son cheval de bataille.

Même si le dernier débat a lieu à un jet de pierre de sa circonscription de Carleton, Pierre Poilievre a décliné l’invitation de son parti, arguant qu’il a déjà suffisamment croisé le fer avec ses adversaires. Sa campagne a aussi ridiculisé l’organisation du seul débat officiel en anglais, à Edmonton, en s’attaquant notamment à la pertinence des questions et au choix de l’animateur, « une personnalité médiatique de l’élite laurentienne ».

La candidate Leslyn Lewis a aussi signifié son absence à ce dernier débat, prétextant un conflit d’horaire avec un événement déjà prévu de sa campagne. Les candidats absents se voient imposer une amende de 50 000 $ par le parti.

Le candidat Patrick Brown, qui a pris part aux autres débats officiels, a été disqualifié de la course par les autorités du parti en juillet. Il lui est reproché d’avoir « accepté des dons d’une compagnie », ce qui est contraire à la Loi électorale du Canada, ainsi que des irrégularités dans la vente de cartes de membres.

Les échanges précédents entre les candidats avaient été marqués par la rivalité entre les candidats Pierre Poilievre et Jean Charest. Les deux hommes ont transposé leurs attaques sur le Web, où ils s’invectivent mutuellement depuis plusieurs mois.

Débat sur le débat

Le Parti conservateur du Canada a décidé d’organiser un troisième débat à la suite d’une consultation avec ses membres lors de laquelle 24 000 d’entre eux auraient appuyé « massivement » la tenue d’une ultime confrontation.

Cela ne représente qu’une infime fraction des quelque 679 000 membres du parti, réplique le camp Poilievre, qui remet en question la légitimité de l’événement.

« Ça va être un one man show de [Jean] Charest », prédit le député Pierre Paul-Hus, joint par Le Devoir mercredi. À quelques heures du rendez-vous, le seul élu québécois qui appuie ouvertement la candidature de M. Poilievre n’était « pas sûr » de regarder le dernier débat de la course à la direction de son parti.

M. Poilievre est présentement en tournée pour rappeler à ses partisans d’enregistrer leur vote ; c’est pour cette occasion qu’il est de passage en Saskatchewan mercredi, explique Pierre Paul-Hus. L’élu ne croit pas que l’unité du caucus conservateur québécois risque de se fissurer en cas de victoire de son candidat, il dit plutôt s’attendre à ce que « la plupart [de ses collègues] se rallient » à M. Poilievre.

Sept des dix Québécois élus sous la bannière conservatrice appuient Jean Charest. À cause de son poste de chef adjoint du parti, le député Luc Berthold n’a pas pris position dans la course, et le député de Lévis-Lotbinière, Jacques Gourde, souhaite rester neutre pour ne pas nuire à son projet de loi privé visant à rallonger la couverture de l’assurance-emploi en cas de maladie.

En entrevue au journal Le Droit, le député conservateur Alain Rayes ne s’est pas engagé à rester député conservateur si M. Poilievre devient chef le 10 septembre. Son collègue Joël Godin a même dit à La Presse qu’il évalue la possibilité de se joindre à un autre parti ou de siéger comme député indépendant si ce scénario se réalise.

Pierre Poilievre a fait les manchettes tant pour ses flamboyantes déclarations controversées que pour avoir fait salle comble lors de rassemblements politiques. Il a récolté près de trois fois plus d’argent ce printemps pour sa campagne à la chefferie que son plus proche rival, Jean Charest. Il revendique aussi avoir recruté beaucoup plus de nouveaux membres conservateurs que tous ses rivaux.