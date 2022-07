Le CHUM ne veut pas d’un REV sur la rue Viger

Le CHUM envisage de s’adresser aux tribunaux pour empêcher l’aménagement d’un Réseau express vélo (REV) devant l’entrée des ambulances, rue Viger. Le centre hospitalier, qui a fait parvenir une mise en demeure à la Ville de Montréal, estime que cette dernière fait la sourde oreille à ses préoccupations.

Dans une lettre envoyée à la mairesse Valérie Plante le 29 juin dernier dont TVA a révélé l’existence mardi, la direction du Centre hospitalier de l’Université de Montréal dit être favorable à la pratique du vélo et à l’aménagement de pistes cyclables, mais elle estime que l’endroit choisi pour le futur REV — le côté nord de la rue Viger — n’est pas approprié. Chaque jour, une cinquantaine d’ambulances accèdent à l’urgence de l’hôpital par l’entrée située sur cette rue. Il arrive aussi que des ambulances se garent en bordure de rue après avoir déposé des patients lorsque le garage est plein ; des voitures de police s’y stationnent aussi à l’occasion.

« La circulation est extrêmement dense autour du quadrilatère du CHUM (Sanguinet, René-Lévesque, Saint-Denis et Viger). Pour une fluidité optimale, il est important de garder toutes ces voies ouvertes », soulignait d’ailleurs la p.-d.g. adjointe du CHUM, Danielle Fleury, dans sa lettre adressée à la mairesse Plante le mois dernier.

N’ayant pas obtenu de réponse de la Ville, le CHUM a fait parvenir une mise en demeure à la Ville dans les jours suivants. Une rencontre entre des représentants du CHUM et de la Ville a eu lieu lundi, mais selon Mme Fleury, la Ville n’a pas voulu déroger pas de sa position : le REV passera sur la rue Viger. « C’était un peu un dialogue de sourds. Selon nous, ce n’est pas sécuritaire pour les patients ni pour les cyclistes », a-t-elle fait valoir lors d’un entretien téléphonique.

Une bande cyclable était déjà présente quand le CHUM a emménagé dans son nouveau bâtiment en 2017, mais elle est peu utilisée, selon Mme Fleury. La Ville de Montréal a annoncé son intention d’y aménager un REV dès 2019.

Un secteur achalandé

Plusieurs rencontres avec la Ville ont eu lieu dans les derniers mois, mais sans résultat satisfaisant pour le CHUM. « On ne nous proposait pas de solutions. Les seules solutions qu’on a eues [de la Ville], c’est du marquage et des débarcadères. On nous a suggéré que les ambulanciers et les voitures de police se stationnent sur Sanguinet, ce qui n’est pas viable avec les activités », soutient Mme Fleury.

Chaque jour, le CHUM accueille 4500 patients en cliniques externes et en consultations ambulatoires, ainsi que 700 autres en radiologie. Pour sa part, l’urgence reçoit entre 170 et 220 patients quotidiennement.

La circulation est intense dans le secteur. De 300 à 500 véhicules s’immobilisent chaque jour sur la rue Sanguinet pour déposer des spécimens destinés aux laboratoires du CHUM, précise Mme Fleury. « On ne veut pas en faire une guerre entre les vélos et les automobiles. Ce qu’on souhaite, c’est de pouvoir discuter avec la Ville, de trouver des solutions et que la Ville prenne conscience du type d’activités qu’on a au CHUM. On a peu de patients qui viennent à vélo ; il y en a très peu qui sont en forme. »

Danielle Fleury affirme que le CHUM ne privilégie pas la voie juridique pour en arriver à un accord, mais soutient que l’institution n’a pas d’autre choix. Elle envisage ainsi de déposer une demande d’injonction pour bloquer le projet. La Ville doit installer son REV ailleurs, estime le CHUM.

La Ville réplique

À la Ville, on s’étonne de l’attitude du CHUM et de sa sortie publique. « On est loin d’avoir fait la sourde oreille parce qu’on les a rencontrés à de nombreuses reprises pour ouvrir la discussion avec eux et trouver des façons d’aménager l’espace », soutient le conseiller Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme au comité exécutif. « On a toujours été super ouverts, mais là, on nous répond avec une mise en demeure. C’est un peu particulier. »

Selon lui, aménager un REV à cet endroit n’est pas incompatible avec l’accès des ambulances à l’urgence, d’autant qu’une piste cyclable existe déjà sur la rue Viger depuis 12 ans et qu’aucune collision n’a été rapportée jusqu’à maintenant. De plus, assure-t-il, la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal serait favorable à ce projet.

De la signalisation, des avertisseurs sonores (comme aux entrées des casernes de pompier) et des recouvrements de sol sont différentes options qui peuvent être envisagées, explique le conseiller Beaudry.

À l’heure actuelle, après avoir déposé des patients, les ambulances se stationnent dans la piste cyclable actuelle « pour remplir des papiers ». « Ce n’est pas une question d’urgence », dit l’élu. « On a proposé au CHUM de leur dédier des emplacements de stationnement sur la rue Sanguinet. Ça serait être plus fluide pour tout le monde, autant pour les cyclistes que les ambulances. Mais à chaque fois qu’on a fait des propositions, il y avait un refus catégorique de les analyser. On est face aux gestionnaires immobiliers de l’hôpital qui ne veulent pas travailler avec nous. »

Robert Beaudry précise que les travaux sur ce tronçon ne seront réalisés qu’en 2025. « On demande au CHUM de faire preuve d’ouverture. […] Cette sortie est un peu décevante. »

Le chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville, Aref Salem, estime que l’administration Plante devrait être davantage à l’écoute des préoccupations du CHUM. « En ce moment, elle fait preuve d’une attitude cavalière. Nous l’invitons à une plus grande ouverture, à rediscuter avec eux et à se mettre en mode solutions afin qu’un projet cyclable sécurisé voie le jour dans le secteur sans compromettre l’accès prioritaire aux services d’urgence. »

Favorable aux REV, la DRSP de Montréal rappelle celui prévu la rue Viger est un projet pilote de trois ans géré par la Ville. Le retrait d’une voie de circulation permettra de réduire le débit de circulation, souligne-t-on. « Qu’il y ait ultimement un REV ou non, ce secteur doit être sécurisé pour tous les usagers sans nuire aux opérations de l’hôpital », précise par courriel Jean Nicolas Aubé, conseiller aux relations médias de la DRSP de Montréal. « Nous sommes prêts à soutenir le projet pilote et à l’évaluer pour trouver les meilleures pistes de solutions. »