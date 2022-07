Plus de 1 milliard sur cinq ans pour l’éducation des Autochtones au Québec

Une entente « historique » pour l’éducation des Premières Nations au Québec entraînera un investissement de plus de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans, a annoncé jeudi, à Kahnawake, la ministre canadienne des Services aux Autochtones, Patty Hajdu.

« C’est un jour historique », a-t-elle affirmé au sujet de l’entente qui comprend de nouveaux investissements de 310 millions de dollars. L’accord concerne 22 communautés autochtones du Québec.

« C’est un geste de réconciliation », a ajouté la ministre Hajdu. Cette dernière a souligné que l’enveloppe permettra aux Premières Nations d’engager et retenir des enseignants pour transmettre les connaissances actuelles et ancestrales.

Cette entente, dont l’existence avait été révélée par Le Devoir en juin, était attendue par les communautés autochtones. Ces dernières réclament depuis des années d’avoir davantage d’autonomie en matière d’éducation et plus de mesures pour protéger leurs langues et leurs cultures.

L’accord fait suite à un engagement du gouvernement Trudeau de « décoloniser l’éducation » après les traumatismes des pensionnats vécus par les Autochtones.

Lors de l’annonce, John Martin, chef de Gesgapegiag et responsable du dossier de l’éducation, a toutefois dénoncé l’adoption du projet de loi 96. Cette dernière érige « des murs encore plus hauts » séparant les Premières Nations de leur réussite scolaire, a-t-il déploré.

D’autres détails suivront.

Avec Marco Fortier