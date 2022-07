Le commissaire aux élections fédérales invité à se pencher sur l’affaire Brown

Le commissaire aux élections fédérales se penche sur de présumées violations des règles de financement politique au sein de l’équipe du candidat à la direction du Parti conservateur Patrick Brown, au moment même où les premiers bulletins de vote pour l’élection du parti ont commencé à apparaître dans les boîtes aux lettres.

L’avocate d’un des organisateurs de la campagne de Patrick Brown a déclaré qu’elle avait fait part de ses préoccupations au Parti conservateur du Canada après qu’il lui a dit qu’il n’y avait pas de problème à « être employée par une entreprise en tant que consultant, puis que cette entreprise me fasse faire du bénévolat pour la campagne. »

Un porte-parole de l’organisme fédéral « chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la Loi électorale du Canada » a confirmé que le commissaire avait reçu des informations concernant l’éviction soudaine de M. Brown de la course à la chefferie conservatrice.

Invoquant la confidentialité des dossiers, le commissaire ne divulguera toutefois pas la nature ou les détails de ce qu’il a reçu.

Les allégations proviennent de l’équipe même de M. Brown. Selon des sources, qui ont parlé sous couvert d’anonymat, ces allégations sont accompagnées de documents et de textos.

Les membres du Comité organisateur de l’élection du chef (COEC) au Parti conservateur du Canada ont voté cette semaine, par 11 voix contre 6, pour disqualifier M. Brown de la course. Le président du COEC a déclaré qu’il avait pris connaissance de graves allégations d’actes répréhensibles.

M. Brown n’a pas quitté la course tranquillement. Depuis sa disqualification, il a critiqué le parti, affirmant qu’il n’avait pas été informé des détails des allégations qui le visaient et que son équipe avait fait de son mieux pour répondre.

Il a depuis retenu les services de l’avocate réputée Marie Henein, qui a prévenu le Parti conservateur et les personnes impliquées dans la décision de se préparer à une poursuite judiciaire anticipée. Elle a également soutenu que sa campagne n’avait rien fait de mal.

M. Brown soutient que le parti a caché des détails spécifiques sur les allégations qui lui sont faites, ce qui a conduit à ce qu’il décrit comme des circonstances difficiles pour répondre correctement.

Bien que son nom ait été effacé de la liste des candidats du parti, son nom apparaîtra toujours sur les bulletins de vote, dont le premier lot, selon le parti, a récemment été envoyé par la poste.

Avec un nombre impressionnant de 670 000 membres inscrits pour voter pour le prochain chef conservateur — un record pour tout parti politique fédéral, selon les conservateurs — au moins deux équipes de campagne, dont celle de M. Brown, ont exprimé des inquiétudes quant au moment où le parti envoie les bulletins.

« Il est curieux que les bulletins de vote soient sortis avant que la liste des membres ne soit finalisée. Cela signifie que des équipes de campagne ont moins d’une semaine pour persuader certains membres », a écrit Michelle Coates Mather, directrice des communications pour la campagne de Jean Charest.

« Cela dit, nous sommes toujours confiants dans notre capacité à obtenir notre vote — quel que soit le moment où les bulletins de vote sont reçus, tous les membres vérifiés verront leur vote compté. »

Les bulletins de vote par correspondance sont attendus au plus tard le 6 septembre pour que le parti dévoile son prochain chef le 10 septembre.

L’idée du parti derrière l’échelonnement est de commencer par les membres dont ils ont déjà vérifié les informations, puis d’envoyer les autres aux nouveaux membres une fois le processus de vérification terminé, car les campagnes ont eu la possibilité de contester ces nouvelles inscriptions.

Chaque campagne à l’exception de celle de M. Brown — qui a été disqualifiée pour des violations présumées — a reçu une liste électorale préliminaire, et le parti doit finaliser la liste électorale au plus tard le 29 juillet.

Un autre facteur pris en compte par le parti est la capacité de Postes Canada à gérer autant de milliers de bulletins de vote par la poste.

Le directeur de campagne de M. Brown, John Mykytyshyn, a déclaré à La Presse canadienne qu’il avait précédemment exprimé des inquiétudes quant à la façon dont le siège du parti prévoyait d’envoyer les bulletins de vote par lot, en commençant par ceux qui sont déjà membres, suivis de ceux qui sont nouveaux.

« En le faisant en fonction de la durée de votre adhésion […] ça fait en sorte que certains candidats ont un avantage parmi les membres existants. C’est un avantage injuste », a-t-il soutenu, mais refusant de nommer des noms.

M. Brown dit avoir recruté plus de 150 000 nouveaux membres, tandis que l’équipe de M. Poilievre affirme avoir enregistré 312 000 adhésions via son site web de campagne.

M. Mykytyshyn a fait valoir que quelqu’un qui obtient un bulletin de vote plus tôt a un « avantage distinct » parce qu’il a non seulement plus de temps pour le remplir, mais aussi pour demander de l’aide s’il en a besoin, ajoutant qu’il n’y a aucune garantie du temps qu’il faut pour qu’un bulletin de vote voyage par la poste, ce qui pourrait avoir une incidence sur son arrivée dans les délais.

En réponse à la plainte de l’équipe de Patrick Brown, le porte-parole du parti, Yaroslav Baran, a écrit : « vous plaisantez, n’est-ce pas ? Sérieusement ? La date limite du vote est le 6 septembre. »