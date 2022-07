Un niveau d’émissions d’arsenic «pas tolérable»

Le maintien du niveau actuel d’émissions d’arsenic de la Fonderie Horne « n’est pas tolérable », a affirmé mercredi le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau. Si l’entreprise Glencore ne diminue pas la concentration de ce cancérigène dans l’air, la population de Rouyn-Noranda pourrait développer jusqu’à 14 cancers du poumon de plus sur une période de 70 ans.

« Le maintien des émissions d’arsenic au niveau actuel n’est pas tolérable considérant les impacts sur la santé qui sont connus », a dit le Dr Boileau, lors d’un point de presse tenu à Rouyn-Noranda. Il a soutenu que les concentrations de ce cancérigène dans l’air doivent être baissées pour « atteindre des niveaux acceptables ».

Plus tôt, un rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a révélé qu’en maintenant le niveau d’émissions de 2018, soit 165 ng / m⁠3, il pourrait y avoir de 13 à 554 cas de plus de cancer du poumon par million d’habitants. À l’échelle de la population de Rouyn-Noranda, soit environ 23 000 habitants, cela signifie entre 1 à 14 cas de plus. Ce scénario est calculé pour une exposition aux émissions de la Fonderie 24 heures par jour, 7 jour sur 7.

Le fait de réduire le seuil à la norme provinciale, fixée à 3 ng / m3, permettrait de réduire de 48 % le risque de cancer du poumon lié à l’arsenic. À l’heure actuelle, la Fonderie Horne peut émettre jusqu’à 100 ng/m3.

Une nouvelle norme dès l’automne

Si le taux d’émissions d’arsenic actuel doit être diminué, le Dr Luc Boileau a toutefois évité de préciser le seuil acceptable, selon lui. Il a soutenu que le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques devra le déterminer, en émettant un nouveau certificat d’attestation de conformité à l’entreprise Glencore à l’automne prochain. Ce permis doit être renouvelé à tous les 5 ans.

Le « timing est excellent » et permettra d’émettre une attestation « beaucoup plus sévère et ambitieuse », a lancé le ministre de l’Environnement Benoit Charette, lors d’une mêlée de presse. Il a évoqué la possibilité d’un taux de 30 ng / m3, en rappelant qu’établir le seuil acceptable est un travail de collaboration avec la santé publique.

À terme, « il faut atteindre » la norme québécoise de 3 ng / m3, a convenu le ministre Charette. Ce dernier estime que les gouvernements passés n’ont pas eu « d’exigences assez élevées » envers la Fonderie Horne.

Le Dr Luc Boileau a soutenu que l’objectif était d’éviter ces émissions pour la population, « sans pour autant fermer l’entreprise ». « Ça peut être une option, tout dépendant de quels niveaux [la Fonderie] sera capable d’atteindre », a-t-il fait valoir. La décision reviendra alors à la communauté et au gouvernement, a-t-il ajouté.

Mardi, le premier ministre François Legault s’est dit prêt à aider financièrement la fonderie à réduire ses émissions d’arsenic. Il a aussi évoqué la possibilité de fermer l’usine si elle ne s’engageait pas à réduire l’exposition de la population à ce contaminant.

« Aucun plan d’action concret »

La députée solidaire Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, a dit ne pas être « du tout rassurée » par les propos tenus en conférence de presse mercredi. « Aucun plan d’action concret n’a été présenté pour réduire rapidement les émissions d’arsenic dans l’air de Rouyn-Noranda », a-t-elle soutenu.

Mme Lessard-Therrien a qualifié de déplorable le fait que « le Dr Boileau a refusé de prendre position clairement pour que la Fonderie soit soumise à la norme de 3 ng / m3 appliquée partout ailleurs au Québec. »

Avec La Presse canadienne et Alexandre Robillard

D’autres détails suivront.