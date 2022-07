Legault veut toujours réduire la bureaucratie

L’ex-journaliste Pascale Déry sera candidate pour la Coalition avenir Québec (CAQ), sept ans après avoir tenté sans succès de se faire élire au fédéral sous la bannière conservatrice de Stephen Harper.

Mme Déry portera les couleurs de la CAQ dans la circonscription de Repentigny, représentée depuis 2014 par la députée caquiste Lise Lavallée, qui quitte la politique.

Le premier ministre François Legault était présent, mardi, lors de l’annonce de la candidature de Mme Déry à Repentigny.

M. Legault a souligné l’expérience de Mme Déry à l’Institut économique de Montréal (IEDM).

« Ça, c’est un petit peu centre-droit ou droite, fédéraliste centre-droit », a-t-il souligné lors d’une conférence de presse qui était webdiffusée par sa formation politique.

Bureaucratie

M. Legault a rappelé que l’objectif de l’IEDM était de proposer des solutions pour améliorer l’efficacité des ministères, organismes et sociétés d’État.

Le premier ministre a attribué à la pandémie la difficulté de son gouvernement à atteindre le même objectif.

« Peut-être qu’on n’a pas mis tout le temps qu’on aurait dû mettre là-dessus, a-t-il dit. Je ne me trompe pas en disant qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer l’efficacité, pour enlever la bureaucratie. »

Lors de la campagne électorale de 2018, M. Legault s’était engagé à réduire la taille de l’État en éliminant 5000 postes dans les organismes publics, un objectif qui n’a pas été atteint.

Mme Déry a fait un plaidoyer nationaliste, mardi, tout en soulignant que sa nouvelle formation politique est une coalition regroupant des gens de divers horizons.

« En 2015, mon saut au fédéral c’était aussi pour contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens au Québec », a-t-elle dit.

La candidate a notamment mentionné le nom de son collègue Bernard Drainville, ex-ministre péquiste, dont l’adhésion à la CAQ a forcé M. Legault à répéter que le projet de son parti n’est pas la souveraineté du Québec.

« Il y a des gens comme M. Drainville, comme moi, comme d’autres, et on va partager nos opinions, c’est le but, l’objectif est qu’on travaille tous ensemble », a-t-elle dit.

Opportunisme

À Québec, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a accusé Mme Déry d’opportunisme en choisissant la CAQ plutôt que sa formation politique.

« Je suis de ceux qui pensent que quand on défend nos convictions, on fait changer les sondages, plutôt que de se mettre en arrière de partis qui tirent dans les sondages et […] la population se rend ensuite compte que c’était pas nécessairement approprié », a-t-il dit.

M. Duhaime a dévoilé mardi le slogan de son parti, « Libres chez nous », en se défendant de toute ambiguïté sur son positionnement au sein du Canada.

« On n’est pas un parti indépendantiste, on veut rester à l’intérieur du Canada, c’est très clair au PCQ. La liberté n’est pas juste une question constitutionnelle, c’est aussi une question de comment le gouvernement traite les citoyens. Au Québec, depuis deux ans et demi, la liberté des citoyens a été brimée comme jamais. »

D’autres détails suivront.