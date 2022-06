Ottawa déplore la situation «inacceptable» dans les bureaux de passeports et réalloue des ressources

Le gouvernement Legault doit faire plus que des « tweets » pour presser Ottawa de régler les ratés qui privent des Québécois de passeports, affirment des partis de l’opposition. Le député de Québec solidaire Alexandre Leduc a soutenu mardi que le chaos qui règne dans les points de service démontre une fois de plus l’incapacité du gouvernement fédéral à offrir les services auxquels ses citoyens sont en droit de s’attendre. M. Leduc a jugé que la réaction du gouvernement du Québec, et de sa ministre des Relations intergouvernementales canadiennes, Sonia LeBel, était insuffisante jusqu’ici, insistant qu’elle doit « faire pression pour que les services auxquels nous avons droit soient rendu ». En matinée, la ministre LeBel avait utilisé les réseaux sociaux pour inviter Ottawa à trouver une solution pour traiter « plus adéquatement les demandes ». Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, s’est indigné en ligne de la méthode de communication employée par la ministre, ironisant que la ministre « passe désormais par Twitter pour lancer des “invitations” au fédéral. Comme une bouteille à la mer. On sent tout le rapport de force. »