Le risque de récession demeure faible au Québec, selon le ministre Girard

Malgré les turbulences des derniers jours sur les marchés boursiers, le ministre des Finances Eric Girard espère que la baisse de l’inflation permettra au Québec d’éviter une récession au Québec l’année prochaine.

M. Girard croit que la hausse des taux d’intérêt, par la Banque du Canada, la Réserve américaine et d’autres banques centrales aura un impact sur les actifs financiers et, conséquemment, ralentira l’économie.

Le ministre espère que l’objectif de réduire l’inflation par ces hausses de taux permettra toutefois au Québec d’éviter le pire. Il s’attend à avoir une idée plus précise de l’effet de ces majorations d’ici la fin de l’année.

« Ce qui est important, c’est ce qu’on va savoir à la fin de 2022, a-t-il dit avant de se rendre au conseil des ministres, mercredi. On va avoir des taux plus élevés, c’est important que l’inflation ait commencé sa descente à ce moment-là, ça va nous permettre d’éviter une récession. »

Malgré tout, M. Girard reste optimiste pour l’économie québécoise.

« Le scénario le plus probable pour 2023, ce n’est pas une récession, a-t-il dit. La probabilité d’une récession est de l’ordre de 35 %. Il y a deux fois plus de chances que nous ayons une bonne croissance en 2023. Encore une fois, ce qui est important, il y a un resserrement monétaire des banques centrales, il faut que ça fonctionne et que l’inflation diminue. »

Les grands indices boursiers américains et canadiens ont plongé ces derniers jours, anticipant des hausses de taux d’intérêt. À Wall Street, mercredi, les principaux indices étaient en hausse, après une décision de la Réserve fédérale américaine de hausser son taux directeur de 0,75 %.

M. Girard a indiqué la semaine dernière qu’il s’attend à réviser à la hausse sa prévision d’inflation, qui avait été estimée à 4,7 % pour cette année. Selon lui, le taux pourrait grimper à 6 %.

Mercredi, le ministre a maintenu sa prévision de croissance économique, fixée à 2 %, durant la prochaine campagne électorale.

Risque hypothétique

Le ministre du Travail Jean Boulet a qualifié le risque de récession d’hypothétique. Dans un avenir « raisonnablement prévisible », aucun impact n’est prévu sur les chantiers de construction.

« C’est sûr que s’il y avait une récession il y aurait des retombées, vraisemblablement sur le secteur de la construction », a-t-il dit.

En ce qui concerne l’été à venir, la ministre déléguée au Tourisme, Caroline Proulx, a affirmé que les niveaux d’activités de 2019, avant la pandémie, n’ont pas encore été atteints.

Dès le départ, l’Organisation mondiale du tourisme avait estimé qu’il faudrait attendre 2024 pour voir un retour à la normale.

« Il y a encore certaines personnes qui ont une crainte de voyager. Ce qu’on voit c’est que les gens décident à la dernière minute de voyager. Je pense qu’on va avoir un été touristique supérieur à l’an passé. »

Quant à une possible récession, la ministre n’entrevoit pas de risque cette année.

Le ministre des Ressources naturelles Jonatan Julien a souligné que les hausses de taux anticipées au Canada pourraient avoir un effet sur l’économie. Il s’est gardé de pronostiquer sur les risques de ralentissement.

« On ne peut pas prédire le comportement et les effets économiques qui peuvent venir après ces gestes économiques qui seront posés », a-t-il dit.

La semaine dernière, le premier ministre François Legault a déclaré qu’il souhaitait convaincre les Québécois de reporter son équipe économique au pouvoir en raison notamment des risques de récession et des incertitudes sur les marchés boursiers.