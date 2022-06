Le leader parlementaire du Parti québécois (PQ), Martin Ouellet, ne sera pas candidat aux prochaines élections générales. Plus de la moitié du caucus péquiste ne sera pas sur la ligne de départ à la fin de l’été.

Le Devoir a pu confirmer mardi matin le départ à venir du député de la circonscription de René Lévesque, d’abord rapporté par TVA Nouvelles. L’élu péquiste fera son annonce officielle à 10 h sur la Côte-Nord. Il tire un trait sur un potentiel troisième mandat.

La semaine dernière, M. Ouellet, qui occupe depuis 2018 le poste de leader parlementaire de sa formation politique, avait laissé planer le doute devant les journalistes. « Je vais faire connaître ma réponse au courant de la semaine prochaine du côté de ma circonscription », avait-il dit lors d’un point de presse mardi dernier.

Le député de René-Lévesque est le quatrième élu du Parti québécois à faire une croix sur la vie politique. Sylvain Gaudreault, Véronique Hivon et Lorraine Richard ont déjà annoncé leur départ. Sur les sept élus du caucus péquiste, seuls le chef parlementaire Joël Arseneau et les députés Pascal Bérubé et Méganne Perry Mélançon brigueront les suffrages en octobre.

D’autres détails suivront.