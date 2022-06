Le MEQ dans le brouillard face aux élèves en difficulté

Le Ministère de l’éducation du Québec (MEQ) ignore exactement combien de postes d’orthopédagogues et d’éducateurs spécialisés doivent être comblés dans les écoles québécoises, ce qui compromet les services reçus par les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, constate le Protecteur du citoyen.

Les centres de services scolaires ne disposent pas du personnel requis pour répondre aux besoins de tous les élèves, indique-t-il dans un rapport spécial rendu public lundi.

« Bien que cette situation soit lourde de conséquences pour certains élèves, le MEQ n’a pas de portrait clair des vacances de postes en services éducatifs complémentaires, tant parmi le personnel de soutien que le personnel professionnel », affirme le document.

Le Protecteur du citoyen observe également que les professionnels offrant des services aux élèves en difficulté continuent de crouler sous la paperasse, malgré une promesse du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. En 2020, M. Roberge avait promis de les soulager de ce fardeau.

Selon le rapport, le processus « d’assurance qualité » imposé par le MEQ pour justifier les budgets versés pour les élèves en difficultés continue de reposer sur les épaules du personnel qui les dispense.

« Celui-ci passe ainsi un nombre important d’heures à rendre des comptes plutôt qu’à évaluer les besoins des élèves ou à leur prodiguer les services dont ils ont besoin », indique le document.

Le manque de financement est aussi un problème qui compromet l’offre de services éducatifs complémentaires.

« Si les services sont offerts “selon ce qui est possible” plutôt que “selon ce qui est nécessaire”, c’est que certains élèves ne font pas les progrès qu’ils pourraient faire alors qu’ils attendent leur tour », souligne le rapport.

La Loi sur l’instruction publique garantit à chaque élève le droit de recevoir gratuitement des services d’enseignement et des services éducatifs complémentaires.

En plus de l’orthopédagogie et de l’éducation spécialisée, ces services incluent la psychoéducation, l’orthophonie et la psychologie.

D’autres détails suivront.