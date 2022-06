Le Parti libéral du Québec (PLQ) a beau stagner dans les sondages, il entend regagner la majorité en octobre en récoltant au moins 63 sièges.

Dans le cadre du bilan de la 42e législature, la cheffe libérale Dominique Anglade a dit être « confiante » en vue du prochain scrutin. Elle souhaite former un gouvernement majoritaire, malgré les intentions de vote qui placent le parti à 18 %, selon le dernier sondage Léger de mai dernier. Cela représente un point de plus que le coup de sonde réalisé un mois plus tôt.

Le gouvernement de François Legault est celui de « l’arrogance et de la division », a martelé Dominique Anglade. La Coalition avenir Québec (CAQ) a fait « passer les intérêts partisans devant ceux des Québécois », a-t-elle déploré, ajoutant au passage que seul son parti défendait la cause du Québec dans le Canada.

Au terme d’une semaine marquée par le débat sur l’indépendance, le caucus « résolument fédéraliste » du PLQ a clos la session en entonnant la version bilingue du « Ô Canada », puis « Gens du pays », dans une salle de commission de l’hôtel du Parlement.

Au sujet du départ des 13 membres du caucus libéral, Dominique Anglade a dit être en train « d’assurer le renouveau de la formation politique », tout en bâtissant sur l’héritage du parti. Ceux qui partent « sont des personnes qui ont contribué durant des années et qui ont rendu meilleurs » les députés qui se représentent, a-t-elle souligné.

Gabriel Nadeau-Dubois a « pris de l’expérience »

Dix ans après le printemps érable, Gabriel Nadeau-Dubois demandera cette fois aux Québécois de l’appuyer comme premier ministre du Québec. L’élu de Québec solidaire assure avoir pris « de l’expérience ». « Il n’y a personne qui ne change pas », a-t-il dit, lui qui avait été critiqué par une importante part de la population pour son implication dans le mouvement étudiant en 2012.

Québec solidaire est appelé à grandir, croit « GND ». L’élection d’octobre sera l’occasion de faire des gains, a-t-il affirmé, sans dire combien. « La CAQ patche les crises comme on patche des nids-de-poule au Québec. Ça ne marche pas, ce n’est pas sérieux, on ne peut pas patcher la crise du coût de la vie », a-t-il soutenu.

« Rien n’est joué »

Le Parti québécois (PQ) perdra au moins trois de ses députés d’ici octobre. Des poids lourds comme les ex-ministres Véronique Hivon et Sylvain Gaudreault quittent le navire.

Malgré tout, son chef, Paul St-Pierre Plamondon amorce l’été électoral en se disant que « rien n’est joué ». « Je ne pense pas que les sondages sont un bilan d’un gouvernement, a-t-il affirmé lors du bilan de la législature de son parti. Regardez attentivement les problèmes réels, dans la vie des gens, qui demeurent après quatre ans de la CAQ, écoutez les groupes qui se disent ouvertement insatisfaits du gouvernement. »

La CAQ fera son propre bilan de la législature vendredi midi.

D’autres détails suivront.