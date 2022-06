La CAQ ressort le passé souverainiste de Tanguay

Soupçonnée par les libéraux de préparer en douce l’indépendance, la Coalition avenir Québec (CAQ) a sorti un lapin de son chapeau, mercredi, en rappelant le passé souverainiste du député Marc Tanguay, qui mène la charge contre eux depuis quelques jours à ce sujet.

En Chambre, le leader parlementaire caquiste, Simon Jolin-Barrette, a également rappelé que la députée libérale Christine St-Pierre a voté Oui a lors des deux référendums sur la souveraineté du Québec, en 1980 et 1995.

M. Jolin-Barrette a répondu au leader parlementaire libéral, André Fortin, qui enjoignait au gouvernement Legault de mettre de côté « la gouvernance séparatiste », en pointant vers son collègue M. Tanguay, représentant la circonscription de LaFontaine.

« J’invite le leader de l’opposition officielle à se tourner vers sa gauche et à regarder notre estimé collègue de LaFontaine qui, lui, en 1995, était dans le camp du Oui et a appuyé cette option, et en était un fervent séparatiste, a-t-il dit. Alors, tout le monde peut évoluer. »

L’arrivée à la CAQ de l’ex-ministre péquiste Bernard Drainville a fourni de nouvelles munitions aux libéraux. Lors d’un point de presse mercredi, M. Tanguay a commenté la candidature de M. Drainville, officialisée mardi. Il l’a soupçonné d’être un agent de la souveraineté à la CAQ.

« Il est trop habile pour faire comme Pierre Karl Péladeau, puis lever le poing puis dire : “On y va en référendum”, a-t-il dit. Tout ça est mis de façon cachée. Alors, la nouvelle stratégie 2.0 avec la CAQ-PQ 2.0, c’est d’essayer d’amener la population vers un référendum sans en parler, parce qu’un référendum, ça fait peur. »

Vidéo sortie des archives

En Chambre, M. Tanguay a ensuite accusé le le premier ministre François Legault d’être en train de « rassembler le “dream team” de la séparation ».

« Pourquoi se chicaner avec Ottawa? Pourquoi priorise-t-il sur le dos des Québécois sa démarche de la séparation du Québec? », a-t-il demandé.

Une vidéo montrant M. Tanguay dans une publicité du Bloc québécois a refait surface mercredi. M. Tanguay, alors militant bloquiste, prenait la parole à l’occasion de la campagne référendaire de 1995.

« Moi, personnellement, je n’ai pas confiance du tout aux anciens partis », disait-il.

Plus de détails suivront