Des problèmes techniques pour les partis le jour de l’élection ontarienne

Un problème technique dans le système d’Élections Ontario a perturbé les partis politiques ontariens jeudi, le jour du scrutin. Un portail censé fournir aux partis des données permettant d’identifier les électeurs qui ont exercé leur droit de vote a fait défaut en début de journée et ils n’ont pas eu accès à ces informations avant 14 h 15.

Les partis utilisent cette liste de noms pour déterminer à quels endroits ils doivent se rendre durant la journée pour stimuler la participation au vote. Depuis 2018, Élections Ontario envoie ces informations aux partis toutes les 15 minutes grâce à un portail informatique. Auparavant, des bénévoles étaient postés aux bureaux de scrutin pour obtenir cette information.

En vertu de l’article 47.8 de la Loi électorale de l’Ontario, le secrétaire du bureau de vote doit préparer à des intervalles minimaux de 30 minutes un document permettant d’identifier les électeurs qui ont voté et le remettre aux candidats ou à leurs représentants. Si le problème n’avait pas été réglé, les partis auraient eu à envoyer des bénévoles aux différents bureaux de scrutin.

Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 21 h dans la province. Au total, 10 752 406 Ontariens ont le droit de vote.

Dernier sprint

Jeudi matin, les candidats libéraux et néodémocrates de la circonscription de Toronto-Centre et leurs bénévoles parcouraient les rues du centre-ville pour rencontrer les électeurs et les inciter à aller voter. « Les bénévoles ne veulent pas me voir au bureau », a mentionné à la blague la candidate Kristyn Wong-Tam au téléphone. À la visite de son bureau de la rue Carlton, quelques bénévoles du NPD travaillaient.

La candidate du NPD a quitté son poste de conseillère municipale pour briguer la circonscription. La députée sortante, Suze Morrison, du NPD également, ne sollicite pas un deuxième mandat. D’après le site d’analyse de sondage Canada338, le NPD et les Libéraux ont des chances égales de l’emporter jeudi soir dans Toronto-Centre. « Je suis prudemment optimiste », a laissé savoir Kristyn Wong-Tam.

Une dizaine de bénévoles travaillaient au bureau du candidat libéral David Morris lors de la visite du Devoir. Il se présente pour une deuxième fois dans la circonscription et avait terminé deuxième derrière Suze Morrison en 2018 avec 27 % des voix. David Morris affirme se sentir beaucoup mieux que le jour de l’élection d’il y a quatre ans. « C’est le jour et la nuit. Les libéraux sont de retour dans Toronto-Centre », soutient-il.

« Essentiel de voter »

Certains bureaux de vote de la circonscription étaient peu achalandés au passage du Devoir en début de journée jeudi. Seulement 57 % des Ontariens ont voté lors de la dernière élection et le taux de participation pourrait être encore plus faible cette année. À la sortie d’un bureau de scrutin de la rue Church, ceux qui ont exercé leur droit de vote étaient toutefois enthousiastes à l’idée de faire leur devoir de citoyen.

« C’est essentiel de voter puisque plusieurs personnes à travers le monde ne peuvent le faire », a expliqué Jayne Schneider, masque sur le nez, à la sortie du bureau de scrutin. L’électrice torontoise a avoué ne pas avoir beaucoup suivi la campagne électorale, mais s’est tout de même assurée de recommander à ses collègues d’aller voter jeudi.

Anton Mostovoy et Georgy Tupchiev ont déménagé au Canada il y a quatre ans et votaient pour la première fois dans une élection provinciale après avoir obtenu leur citoyenneté canadienne en avril. « Nous venons de Russie, nous pensons qu’il est important d’exercer son droit de vote », a témoigné Anton Mostovoy. « Personne dans le quartier ne vote, ils ne se soucient pas de l’élection », affirme Georgy Tupchiev.

Au nord de la ville, dans la circonscription Don Valley-Ouest, où la lutte est féroce entre les libéraux et les conservateurs, les électeurs entraient à un rythme constant dans l’église Saint-Léonard vers 13 h. « J’ai voté stratégiquement », admet Mehran à l’extérieur. « Je n’ai pas regardé le débat, mais j’ai fait quelques recherches sur deux des candidats », a expliqué l’électeur.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.