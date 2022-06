Les chefs ontariens présentent leurs derniers arguments

Les chefs de partis en Ontario ont présenté leurs derniers arguments de vente mercredi, lors de la dernière journée complète de campagne. La cheffe Andrea Horwath, du Nouveau Parti démocratique (NPD) et le chef Steven Del Duca, du Parti libéral, ont tous deux affirmé que seul leur parti pouvait prévenir un autre gouvernement conservateur.

L’un des partis progressistes en Ontario à l’habitude de se démarquer au courant de la campagne provinciale. En 2018, cela s’est fait à cinq jours du jour du scrutin, lorsque la première ministre Kathleen Wynne a admis d’avance que son équipe ne serait pas réélue. Des électeurs progressistes indécis se sont rangés derrière les néo-démocrates, qui ont formé l’opposition officielle. Les Ontariens n’ont élu que sept députés libéraux.

Ce scénario ne s’est pas reproduit cette année : après un mois de campagne et à l’aube du jour du scrutin, le NPD et les Libéraux sont pratiquement à égalité dans les intentions de vote, d’après certains sondages. D’après des sondages des firmes Ipsos et Nanos publiés mercredi, les conservateurs se dirigent vers une autre majorité. La division du vote progressiste pourrait être en cause.

Mercredi matin, dans un local de la rue principale de Brampton, en périphérie de Toronto, Andrea Horwath a demandé aux 60 % des électeurs qui ne veulent pas revoir Doug Ford au pouvoir d’appuyer les néo-démocrates. « Nous sommes arrivés premiers ou deuxièmes dans 100 circonscriptions en 2018. Je demande aux électeurs dans les 60 circonscriptions où nous avons terminé deuxièmes de s’assurer que nous sommes premiers », a-t-elle lancé.

Le comté dans lequel la cheffe se trouvait mercredi, Brampton-Sud, était d’ailleurs l’un de ces soixante où les néo-démocrates ont terminé deuxièmes en 2018. Ce sont les conservateurs qui avaient remporté la course en 2018 ; le député, Prabmeet Sarkaria, est devenu ministre en 2019. Il s’agissait du premier de sept arrêts pour la cheffe du NPD lors de la dernière journée de campagne ; elle est revenue à Brampton en après-midi.

Del Duca et Ford plus discrets

Le chef libéral Steven Del Duca s’est fait plus discret mercredi. En matinée, de passage dans Humber River — Black Creek, une circonscription au nord de Toronto, il a parlé pendant six minutes et n’a pas répondu à des questions comme il a l’habitude de le faire. « Il est clair que la seule façon d’arrêter les conservateurs est de voter libéral dans cette élection », a déclaré le chef devant une dizaine de partisans.

Le leader libéral n’a participé qu’à deux rassemblements, alors qu’il faisait souvent quatre ou cinq ou arrêts par jour durant la campagne. Le chef a visité deux circonscriptions détenues par le NPD au cours de la journée et a passé la matinée dans sa circonscription. « J’encourage les électeurs qui pensent voter pour le NPD ou le Parti vert à regarder notre plateforme et notre incroyable équipe de candidats », a-t-il dit en matinée à Toronto.

Le premier ministre Doug Ford, du Parti progressiste-conservateur s’est tenu loin des médias mercredi, comme il l’a fait pour la majorité de la campagne. Il s’est arrêté faire du porte-à-porte dans deux circonscriptions de la région de Toronto — à Brampton et Mississauga — et terminera la journée avec un rassemblement dans son quartier d’Etobicoke.

Près de 10 % des électeurs ontariens ont déjà voté par anticipation ; ils avaient 10 jours pour le faire. En 2018, près de 7 % l’ont fait en cinq jours, ce qui laisse entendre que le taux de participation lors de l’élection pourrait diminuer cette année. Celui-ci est faible de coutume dans la province, mais a atteint 57 % en 2020, le taux le plus élevé depuis 2003.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.