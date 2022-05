La confiance envers l’UPAC est minée, disent les oppositions

La confiance envers l’Unité permanente anticorruption (UPAC) est minée et le maintien de ses activités est compromis par des révélations indiquant que des fuites ont été orchestrées par certains de ses anciens dirigeants, estiment des partis de l’opposition.

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, a déclaré mardi que ces nouvelles informations forceront le gouvernement à remettre en question l’existence de l’organisation policière.

« On ne peut pas avoir confiance en l’UPAC aujourd’hui avec les informations qui sont divulguées, impossible, a-t-elle dit lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale. […] J’ai beaucoup de difficulté à voir la pertinence de l’institution aujourd’hui étant donné ce que l’on a sur la table. »

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a affirmé que les responsables des fuites de renseignement policier dans les médias doivent être traduits devant les tribunaux, même si la protection des sources journalistiques doit être garantie.

« Ça n’empêchera pas par contre la remise en question de l’UPAC puis la remise en question, maintenant qu’on sait que ces gestes-là ont été posés, de la responsabilité potentiellement criminelle de gens qui ont saboté notre système de justice » a-t-il dit aux journalistes mardi matin.

De nouvelles informations, rendues publiques lundi, indiquent que l’ex-commissaire de l’UPAC Robert Lafrenière aurait orchestré des fuites dans les médias. Ces révélations sont contenues dans une décision de la Cour du Québec, rendue en septembre 2020, qui a mené à un arrêt des procédures dans le procès des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté.

Dans le document, le juge André Perreault accrédite la thèse du Bureau des enquêtes indépendantes, qui pointe notamment vers d’anciens dirigeants de l’UPAC, dont M. Lafrenière, qui a défendu lundi son intégrité lors d’entrevues dans les médias.

Québec solidaire s’est montré prêt à donner une chance à l’UPAC en raison des changements mis en place par la nouvelle équipe qui la dirige.

« Il faut que ça change parce que l’UPAC, ça doit être un corps policier sur lequel on peut se fier, a dit la députée Manon Massé. Et, honnêtement, ils doivent répondre aux plus hauts standards d’enquête et, aujourd’hui, il y a de grandes questions qui se posent. »

