Tout en exprimant ses « inquiétudes » sur la loi 96 du Québec, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a annoncé que son gouvernement livrera devant la Cour suprême ses arguments contre la loi 21 sur la laïcité de l’État.

« Une fois que la Cour d’appel a tranché [sur la loi 21], on va devant la Cour suprême pour donner notre opinion là-dessus », a déclaré le ministre Lametti mercredi, qui est aussi procureur général du Canada.

Il a dit qu’il « n’exclut pas » de mener aussi une contestation contre la loi 96, qui réforme notamment la Charte de la langue française et qui a été adoptée mardi à l’Assemblée nationale, lors d’un point de presse chaotique mercredi matin. David Lametti a été interrompu par un militant pour la Palestine et par le passage d’autobus et de véhicules d’urgence alors qu’il répondait aux questions des journalistes dans sa circonscription montréalaise de LaSalle — Émard — Verdun.

Le premier ministre Justin Trudeau n’a jamais fermé la porte à de l’aide fédérale pour la contestation judiciaire de la Loi 21 devant les tribunaux. Or, il a répété qu’il laisserait les Québécois contester eux-mêmes devant les tribunaux l’interdiction d’afficher des signes religieux dans les fonctions de certains employés du gouvernement en position d’autorité, comme les agents de la paix, les procureurs et les enseignants.

Le ministre s’en est pris à l’utilisation, par Québec, de la clause dérogatoire (ou « nonobstant »), une disposition légale qui a pour effet de soustraire des projets de loi à certains articles des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.

« Nous avons, comme on a dit depuis le début, des inquiétudes sur l’emploi préemptif de la clause nonobstant. On a dit dès le début qu’on voulait laisser la place aux Québécois et Québécoises devant les tribunaux, mais une fois que ça arrive devant la Cour suprême du Canada, c’est par défaut un enjeu national. On y sera pour y livrer nos arguments », a promis le ministre.

D’autres détails suivront.