La députée Marie Montpetit ne sera pas candidate aux prochaines élections

La députée indépendante de Maurice-Richard dans la région de Montréal Marie Montpetit a annoncé mardi qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat aux élections en octobre prochain.

« Après plus de huit années d’engagement politique intense, je quitte la vie à l’Assemblée nationale, mais très fière du travail que j’ai accompli », a dit Mme Montpetit, lors d’une conférence de presse. Elle a d’abord été élue en 2014 et a été ministre de la Culture et des Communications au sein du gouvernement de Philippe Couillard. Elle a été réélue en 2018.

En novembre dernier, la députée avait été exclue du caucus libéral en raison d’allégations de harcèlement psychologique. Marie Montpetit a réitéré qu’aucune plainte officielle de harcèlement n’a été formulée à son égard.

Au sujet de son exclusion du caucus libéral par la cheffe Dominique Anglade, la députée a dit être « déçue de la façon dont les choses ont été faites ». « La moindre des choses dans une situation comme ça aurait été de [la part de Mme Anglade] ou de la part de son équipe de me contacter ».

L’élue a annoncé qu’elle ne voterait pas pour le Parti libéral aux prochaines élections, en raison « des circonstances ».

Mme Montpetit a toutefois affirmé partir de « façon très sereine ». Elle a dit ne pas fermer la porte au fait de revenir un jour en politique. « Mais pour le moment, j’ai besoin d’aller faire autre chose », a souligné l’élue.