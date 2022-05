La prière demeure aux Communes

La prière continuera d’être récitée tous les jours, à la Chambre des communes. La motion bloquiste qui visait à la remplacer par un moment de réflexion a été défaite par une majorité d’élus fédéraux. Un député libéral, les deux élus du Parti vert et presque tous les députés néodémocrates l’avaient toutefois appuyée.

Le Bloc québécois avait profité de sa journée d’opposition, mardi, pour présenter une motion réclamant que les députés abandonnent la prière parlementaire prononcée tous les jours, derrière les portes closes et avant le début officiel des travaux. Le texte visait à statuer que « la Chambre respecte les croyances et les non-croyances » des élus ainsi que de la population, et qu’elle a « un attachement au principe de séparation de la religion et de l’État, à la diversité des opinions et à la liberté de conscience, tout en respectant la laïcité la neutralité religieuse de l’État ».

Le vote s’est soldé par 56 pour et 266 contre, mercredi après-midi.

Tous les élus bloquistes, 21 des 25 députés du Nouveau Parti démocratique (y compris le chef Jagmeet Singh) et les deux verts se sont prononcés en faveur de l’abandon de la prière parlementaire. Quatre néodémocrates, tous les députés conservateurs et libéraux s’y sont toutefois opposés — à l’exception d’un seul libéral, Nate Erskine-Smith, qui a voté avec le Bloc.

Les libéraux avaient permis un vote libre à leurs élus — hormis les membres du cabinet. Idem du côté du Nouveau Parti démocratique.

Le NPD prône aussi la séparation de l’Église et l’État

Le chef Jagmeet Singh, qui est de confession sikhe, a repris l’argumentaire bloquiste mercredi midi en expliquant qu’il appuierait la motion du Bloc puisque, a-t-il rappelé, il croit lui aussi « profondément dans la séparation entre l’Église et l’État. C’est un exemple spécifique où l’on peut retirer un élément contraire à cette séparation ».

M. Singh a fait valoir qu’il préférerait un moment de réflexion tout personnel à chacun, selon sa spiritualité, sa religion ou ses croyances.

La prière quotidienne est récitée par le président de la Chambre. Le texte débute en remerciant « Dieu tout-puissant », le prie « pour notre Souveraine, la Reine Elizabeth, et la Gouverneure générale », et l’invite à guider les élus dans leurs délibérations. La prière de 600 mots se termine par « Amen ».

Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a fait valoir mercredi que sa motion ne représentait pas « un manque de respect pour les préférences religieuses des uns et des autres. C’est simplement l’affirmation, ici comme ailleurs, du fait qu’en effet la religion est légitime mais ne doit pas intervenir dans les affaires de l’État qui sont appuyées au contraire sur des valeurs démocratiques ».

Pas le bon forum

Les libéraux et les conservateurs avaient martelé, depuis deux jours, que les Québécois et les Canadiens ont d’autres priorités que de débattre de cette prière. Les deux partis avaient en outre argué qu’un tel changement à la procédure de la Chambre devrait être discuté en bonne et due forme lors du débat annuel sur l’ordre des travaux aux Communes.

C’est pour cette raison que le Parti conservateur n’a pas permis de vote libre à ses députés. « Les conservateurs s’opposent à cette motion, car elle n’utilise pas la procédure parlementaire appropriée », a fait valoir un porte-parole.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a quant à lui une fois de plus accusé les élus du Bloc québécois, mercredi, de simplement « chercher la chicane ».