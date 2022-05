Québec redemande à Ottawa de fermer le chemin Roxham

La situation au chemin Roxham est insoutenable, affirme le gouvernement du Québec, qui demande pour la deuxième fois en moins de cinq mois que le fédéral ferme le poste frontalier.

Le ministère de l’Immigration anticipe qu’au rythme actuel, 35 000 demandeurs d’asile se présenteront à la frontière cette année. C’est trop, aux yeux de Québec. « On veut que [les passages] se fassent de manière ordonnée, régulière et légale. On est rendus à un stade où on excède nos capacités », a souligné mercredi le ministre de l’Immigration, Jean Boulet.

En demandant la fin des demandes d’asile dans le sud de la Montérégie, la Coalition avenir Québec (CAQ) rejoint les arguments du Parti québécois, qui demande depuis le début de la semaine que soit réglée la situation. Mercredi, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire ont plutôt demandé qu’Ottawa renégocie l’Entente sur les tiers pays sûrs, qui encadre les demandes d’asile au Canada et aux États-Unis.

En décembre, le ministre Boulet était passé par Twitter pour demander à Ottawa de « prendre ses responsabilités » devant la montée des cas de COVID-19. Selon lui, les passages irréguliers à Roxham menaçaient la stabilité du réseau de la santé. « Nous devons tous nous mobiliser devant la remontée des cas de [COVID-19] afin de ne pas surcharger notre système de santé ! », avait gazouillé le ministre caquiste.

L’élu de la Mauricie s’était partiellement rétracté dans les jours suivants et avait convenu que le message aurait pu être mieux ficelé. « La qualité humaine » de son message n’était « pas optimale », avait-il convenu en entrevue avec Le Devoir.

D’autres détails suivront.