Le député libéral Pierre Arcand quitte la vie politique. La nouvelle, d’abord publiée ce matin par La Presse, a été confirmée et relayée par plusieurs autres médias.

L’ex-chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ) annoncera « officiellement », lundi, qu’il ne se représentera pas aux élections provinciales d’octobre prochain, s’ajoutant ainsi à la liste des députés qui ont décidé comme lui de ne pas se représenter pour un mandat à l’automne 2022.

Il devient le onzième libéral sur un caucus de 27 députés à annoncer son départ. Parmi eux, l’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette ainsi que les anciennes ministres Lise Thériault, Christine St-Pierre et Hélène David et Francine Charbonneau.

M. Arcand se retire après une carrière politique de 15 ans sur la scène provinciale. Il a été élu sous la bannière libérale pour la première fois en 2007 dans la circonscription Mont-Royal-Outremont.

Avant de faire le saut en politique en 2007, le député a fait carrière dans l’industrie radiophonique. Il a été journaliste, propriétaire de stations et président de Corus Québec.

En politique, il a occupé plusieurs fonctions au sein des gouvernements Charest et Couillard. Il a été président du Conseil du Trésor, ministre de l’Environnement, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre des Relations internationales. Pendant un an et demi, il a gardé le fort libéral, en tant que chef intérimaire, entre le départ de Philippe Couillard et la nomination de Dominique Anglade.

En entrevue à La Presse dimanche, M. Arcand a dit qu’il souhaitait avoir « plus d’espace de liberté » et qu’il souhaitait prendre plus de temps auprès de ses proches.

Avec La Presse canadienne