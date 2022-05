Un début de campagne électorale ontarienne dans la grande région de Toronto

La campagne électorale provinciale est officiellement lancée en Ontario. Mercredi, les quatre chefs de parti étaient dans la grande région de Toronto, un territoire où se trouvent 40 % des sièges de la législature ontarienne, pour couper le ruban. Les Ontariens sont appelés aux urnes le 2 juin.

Le premier ministre Doug Ford a lancé les hostilités à Brampton, dans la région de Peel, en banlieue nord de Toronto. Comme le veut maintenant la tradition lors des élections fédérales, les chefs provinciaux porteront une attention particulière à la région vu le nombre de circonscriptions qui s’y trouvent. Lors de sa première allocution de la journée, le leader du Parti progressiste-conservateur a réitéré l’importance de l’autoroute 413, un axe routier que le parti veut construire pour réduire la circulation à Toronto. Le parti n’a pas chiffré les investissements nécessaires pour réaliser le projet, et le chef Doug Ford n’en a pas non plus précisé le coût mercredi matin.

C’est sous la pluie, dans la cour d’école d’une école primaire du quartier où il a grandi, Etobicoke, que le chef libéral Steven Del Duca a annoncé la promesse de construire 200 nouvelles écoles et d’en rénover des milliers d’autres à travers la province s’il est élu. Elles seront financées, dit-il, grâce aux fonds destinés à la construction de l’autoroute 413, un projet que les libéraux annuleront s’ils sont portés au pouvoir.

Si, dans son budget à saveur électorale, le Parti progressiste-conservateur n’a pas chiffré les investissements nécessaires à la construction de l’autoroute, Steven Del Duca estime que l’annulation du projet pourrait économiser 10 milliards de dollars, un montant qui serait ainsi destiné aux écoles.

Le chef libéral, qui cherche encore à se faire connaître dans la province, était entouré de trois de ses candidats, dont la Franco-Ontarienne Julie Lutete, qui se présente dans Etobicoke-Nord. La candidate a travaillé toute la nuit pour se préparer au grand jour, confie-t-elle. « La culture et les priorités du parti, je trouve qu’elles sont bien pour les Ontariens et les immigrants », dit-elle.

Sa tâche est toutefois titanesque : elle s’oppose à Doug Ford dans sa propre circonscription, qui a passé toute sa vie dans le quartier. Un rassemblement digne des « Ford Fest » — ces événements festifs autrefois organisés par Doug Ford et son frère Rob à l’époque où ce dernier était maire de Toronto — est prévu en soirée à Etobicoke.

La cheffe de l’opposition officielle, la néodémocrate Andrea Horwath, troisième dans les sondages pour ce premier jour de campagne, a stationné son autobus de campagne devant Queen’s Park mercredi matin pour lancer sa campagne. « Nous sommes à seulement 10 sièges de remplacer Doug Ford. Nous pouvons le faire » a affirmé la députée sortante de Hamilton-Centre. La cheffe du NPD a par la suite pris la direction de la région de Peel, où sa cheffe adjointe, Sara Singh, est députée sortante.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.