Le Parti québécois veut prioriser les soins à domicile pour les aînés

Le Parti Québécois (PQ) souhaite mettre un terme au modèle des maisons des aînés et prioriser les soins à domicile dans le but d’améliorer leurs conditions de vie. Le chef du parti, Paul St-Pierre Plamondon, en a fait l’annonce dimanche matin, lors d’un point de presse à la permanence du parti, aux côtés de la députée Méganne Perry Mélançon. Il s’agira de la pierre angulaire de sa campagne en vue des élections générales d’octobre prochain.

Le modèle de maison des aînés de la Coalition avenir Québec (CAQ) « n’est pas viable, tant sur le plan financier que sur le plan des besoins de la population », a avancé M. St-Pierre Plamondon. Il coûte non seulement « une fortune », mais « ne répond pas aux besoins de la population », selon le chef péquiste.

« C’est pas normal comme société de ne pas être digne de nos aînés », a-il soutenu. S’il forme le prochain gouvernement, le PQ promet en ce sens d’investir 2,7 milliards de dollars par année en soins à domicile.

Dans son plan Vivre et vieillir avec dignité présenté dimanche, le parti propose un « changement de cap majeur » en faisant tripler l’offre de soins à domicile. Les trois axes principaux de ce plan portent sur la mixité sociale accrue, l’appauvrissement et sur la protection des droits des aînés.

« Sous Philippe Couillard et les libéraux, on pensait qu’on ne pouvait pas tomber plus bas. On pensait qu’on avait vu le pire en matière de condition de vie des aînés. Malheureusement, sous le gouvernement de la CAQ, on vient de connaître les moments les plus inhumains en matière de dignité », a exprimé le chef péquiste en faisant référence aux décès en CHSLD liés à la COVID-19. « Une tragédie pour laquelle le premier ministre ne veut pas connaître la vérité. Il préfère nous tenir dans l’obscurité et dans le mensonge », a-t-il ajouté.

Le PQ s’est également engagé à former dans les 100 premiers jours de son mandat, s’il est élu, une commission d’enquête publique et indépendante pour faire la lumière sur la crise dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie de COVID-19.