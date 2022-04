Tirs groupés contre la nouvelle norme sur le nickel

La nouvelle norme de nickel défendue par le gouvernement du Québec entre en vigueur ce jeudi — et avec bien peu d’appuis. Le Port de Québec a ajouté sa voix au concert d’opposition en demandant au ministre de l’Environnement de « suspendre la mise en application » d’une norme qui quintuple la limite tolérée de nickel dans l’air.

Le p.-d.g. du Port, Mario Girard, a fait parvenir mercredi soir une lettre au ministre de l’Environnement dans laquelle il l’invite à entendre la population et ses préoccupations.

« Devant ces préoccupations légitimes, ne serait-il pas souhaitable de prendre quelques semaines supplémentaires pour bien rassurer ces citoyens ? Où est l’urgence ? » s’interroge M. Girard dans sa missive.

Le ministre Benoit Charrette avait accusé le Port de Québec, plus tôt mercredi, de faire preuve d’opacité en refusant de partager les données de ses stations atmosphériques. « Pour une raison que je m’explique mal, ils ne veulent pas nous donner accès aux données de ces stations », avait affirmé le ministre.

Le p.-d.g. du Port de Québec a tenu à rectifier le tir. « Nous sommes très ouverts à partager […] les données de nos stations dans la communauté », a assuré Mario Girard, soulignant avoir accueilli les paroles du ministre « avec stupéfaction » et « une certaine irritation ».

Nombreuses oppositions

La lettre du p.-d.g. du Port de Québec s’additionne à un important contingent d’opposants à la mesure. Plusieurs citoyens de Limoilou ont manifesté leur inquiétude de voir plus de nickel dans l’air déjà pollué qu’ils respirent. Le maire de Québec et l’ensemble du conseil municipal de la capitale nationale ont demandé au gouvernement de reculer. Les 18 directions régionales de santé publique du Québec ont aussi fait part de leur réserve par rapport à l’allégement de la norme — tout comme le collège des médecins et l’ordre des chimistes du Québec.

La norme maximale par jour passe de 14 à 70 nanogrammes de nickel par mètre cube (ng / m3). Le nouveau règlement prévoit en outre l’ajout d’une norme de référence annuelle de 20 ng / m3. La direction nationale de santé publique et la minière Glencore font partie des rares partisans de la nouvelle norme.

Jeudi matin, le maire Bruno Marchand a de nouveau demandé au gouvernement « de faire un pas de côté », dénonçant le manque de données disponibles pour évaluer adéquatement la contamination atmosphérique en périphérie du Port de Québec.

« Ce que je demande au ministère de l’environnement […] c’est qu’on développe le nombre de stations pour mesurer, a insisté l’élu de Québec. Présentement, dans le Vieux-Beauport, il n’y a aucune information. »

La ministre Guilbault sur la sellette

Le nickel a refait surface lors de l’étude des crédits budgétaires consacrés à la Capitale-Nationale, jeudi. Pressée par les oppositions de justifier un allégement « dont personne ne semble vouloir », selon le solidaire Sol Zanetti, la ministre Geneviève Guilbault a défendu la nouvelle norme.

« C’est une norme réputée comparable à ce qui se fait à l’international, a répété la ministre responsable de la Capitale-Nationale. Avec cette norme-là, on est raisonnablement convaincu […] qu’on préserve la santé et la sécurité de la population, aussi celle de l’environnement. »

La vice-première ministre a plusieurs fois invoqué une décision fondée sur la science, répétant que la direction nationale de santé publique, sous le Dr Horacio Arruda, avait donné son aval à la nouvelle norme.

Interrogée à savoir à la demande de qui la quantité de nickel tolérée dans l’air québécois quintuplait, la ministre a refusé de répondre.

« Je trouve ça abracadabrant, s’est indigné le député libéral de Pontiac. Ça ne fait pas de sens d’embarquer dans quelque chose sans savoir pourquoi on le fait. Moi, je peux bien embarquer dans mon char et me dire : je m’en vais à Gatineau. Si je sais pas pourquoi j’y vais, pourquoi je le ferais ? »

Plus tôt jeudi matin, le député Zanetti a accusé le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, de se retrouver « complètement isolé » dans le dossier du nickel.

« Même le port ne veut plus aller de l’avant. Il ne peut pas continuer comme ça : Benoit Charrette doit reculer. Il n’y a plus personne derrière lui. »