Ottawa veut saisir et revendre les biens des proches du régime russe

Le gouvernement canadien va s’accorder le droit de saisir et de revendre les biens des étrangers visés par ses sanctions, comme les oligarques russes et les proches du président Vladimir Poutine, dans le but de financer la reconstruction de l’Ukraine, par exemple.

Ces nouveaux pouvoirs ont été discrètement inclus à la 399e page de l’imposant document législatif de 440 pages qui traduit le budget de 2022 en loi, et qui a été présenté aux élus mardi. Ces modifications aux lois canadiennes sur les sanctions internationales sont directement inspirées de l’agression de l’Ukraine par la Russie, qualifiée d’« illégale » par le Canada et ses alliés.

Ce changement permettra au gouvernement fédéral de demander à un juge d’ordonner la confiscation des biens d’un étranger sanctionné par le Canada. Cela ne s’applique qu’aux situations de « rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales » liées à une grave crise internationale.

Jusqu’ici, le gouvernement du Canada ne pouvait que geler, mais non s’emparer, des actifs des personnes visées par ses sanctions. C’est la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui est chargée de l’exécution ces nouveaux pouvoirs.

Cela lui permettra en particulier de s’emparer des « biens de toute nature » de ceux que le Canada considère comme complices du régime Poutine dans son invasion de l’Ukraine. Cela inclut notamment les immeubles, les véhicules, l’argent placé en banque ou encore « des actifs numériques et de la monnaie virtuelle ».

Le texte précise que les sommes ainsi tirées de ces saisies doivent être utilisées pour « la reconstruction d’un État étranger lésé par une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales », pour le rétablissement de la paix ou encore pour l’indemnisation des victimes de la guerre, d’une violation des droits de la personne ou de corruption à grande échelle.

À l’heure actuelle, 1100 personnes et entités liées au régime russe ont été visées par ces sanctions canadiennes. Dans un courriel transmis au Devoir, le bureau de la ministre Joly a confirmé vouloir « obtenir la capacité non seulement de saisir, mais aussi d’autoriser la confiscation des biens des personnes et des entités sanctionnées et de nous permettre d’indemniser les victimes par la suite. »

Le Canada serait le premier pays du G7 à détenir un tel pouvoir, une fois ce projet de loi portant principalement sur le budget adopté.

Le Nouveau Parti démocratique, qui s’est déjà engagé à appuyer les libéraux pour le dépôt de ce budget et pour tous les votes importants jusqu’en 2025, avait précisément demandé un tel projet de loi « permettant de réaffecter les biens visés par les sanctions afin de secourir les personnes qui fuient la guerre imposée par Vladimir Poutine en Ukraine. »

Le sujet des sanctions envers le régime russe fait consensus parmi la classe politique canadienne. Le Bloc québécois et le Parti conservateur ont eux aussi encouragé le gouvernement libéral à introduire ou renforcer de telles sanctions à différents moments depuis le début des hostilités en Ukraine, en février.