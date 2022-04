Le maire de Sorel-Tracy interrogé par la Commission municipale

Alors que la Sûreté du Québec (SQ) poursuit son enquête concernant l’espionnage dont aurait été victime le greffier de la Ville de Sorel-Tracy, la Commission municipale du Québec a interrogé mardi matin le maire Serge Péloquin qui aurait placé un micro dans le bureau de l’employé.

Le maire a rencontré lundi soir les membres du conseil municipal lors d’une réunion à huis clos. Selon les informations recueillies par Le Devoir, il aurait exposé les raisons de son geste en alléguant qu’il s’agissait d’une enquête interne.

Cette opération aurait été réalisée à l’insu du conseil municipal et du directeur général. La découverte d’un micro dans le bureau du greffier a créé l’émoi à l’hôtel de ville de Sorel-Tracy. Comme le rapportait Le Devoir la semaine dernière, la SQ a ouvert une enquête sur cette affaire afin de déterminer si une infraction criminelle a été commise ou non.

La Commission municipale du Québec a aussi été saisie du dossier et la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale a rencontré le maire Péloquin mardi dans le cadre d’une vérification administrative.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, suit de près cette affaire. « Si la Commission municipale du Québec estime qu’une intervention rapide est nécessaire, et ce, avant même la fin de sa présente enquête, ne serait-ce que pour le bon déroulement des activités municipales, une recommandation en ce sens nous sera faite. Le cas échéant, nous n’hésiterons pas à y donner suite », a indiqué son attachée de presse, Bénédicte Trottier-Lavoie.

Le micro en question pourrait avoir été placé dans le bureau du greffier depuis au moins deux ans, selon une source. Rappelons que René Chevalier a également agi comme président d’élections lors du scrutin du 7 novembre dernier et que son bureau a pu accueillir les candidats potentiels aux différents postes électifs. Selon les informations recueillies, le maire reprocherait au greffier son manque de loyauté.

L’avocate en droit du travail Marianne Plamondon, chez Langlois avocats, avance que pour mener une filature sur un employé, il faut détenir des « motifs raisonnables » en s’appuyant par exemple sur des éléments qui pourraient ternir la réputation de la Ville. « Normalement, si on fait une filature, ça s’échelonne dans le temps sur une période limitée pour vérifier un élément grave qui mènerait au congédiement : vol, fraude ou comme quelque chose comme ça », explique-t-elle. « On ne peut pas faire ça de façon continue sur une longue période. Sinon, c’est une atteinte à la vie privée. »

René Chevalier a été suspendu par le maire Péloquin le temps de l’« enquête » menée par la Ville, une procédure jugée normale par l’élu dans de telles circonstances, avait-il expliqué au Devoir jeudi dernier.

La Loi sur les cités et villes prévoit que le maire « exerce un droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité ». S’il suspend un employé, il doit cependant en faire rapport au conseil municipal à la séance suivante. La prochaine assemblée du conseil aura lieu le 2 mai prochain.