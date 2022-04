Pierre Fitzgibbon précisera comment sera remboursée l’aide distribuée pour la pandémie

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon dévoilera d’ici l’été prochain les modalités de remboursement des aides financières accordées aux entreprises éprouvées par la pandémie.

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et le Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) prévoyaient un moratoire fixé au 30 juin 2022 pour le début du remboursement du capital et des intérêts sur les prêts reçus.

M. Fitzgibbon souhaite que les conditions de remboursement soient adaptées à la situation des entreprises bénéficiaires de ces deux programmes, mis en place au début de l’état d’urgence sanitaire en mars 2020.

« On ne peut pas avoir une approche pour les 15 000 entreprises, a-t-il dit mardi. Je veux qu’on annonce publiquement au monde, d’ici la fin de la session parlementaire, comment ça va marcher. »

M. Fitzgibbon a déclaré qu’il faudra tenir compte du fait que certaines entreprises seront en mesure de rembourser les fonds prêtés plus rapidement que d’autres.

« Ce n’est pas au gouvernement à décider que ça va être 32 mois, a-t-il dit en donnant cet exemple. Il y a un danger à faire ça, car il y en a qui ne pourront pas le respecter et il y en a peut-être qui devraient pouvoir payer avant. Est-ce qu’il y a un incitatif à mettre en place ? On est en train de réfléchir à ça. »

Il est prévu que le PAUPME et le PACTE cessent leurs activités quatre semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire, qui a donné des pouvoirs exceptionnels au gouvernement pour gérer la pandémie.

Un projet de loi du gouvernement est actuellement à l’étude pour mettre fin à cet état tout en maintenant certains pouvoirs jusqu’à la fin de l’année.

« Si le projet de loi est adopté le 1er juin, les entreprises auraient quatre semaines pour faire une demande », a-t-il dit.

Dans une entrevue qui a suivi un premier volet sur l’étude des crédits de son ministère, M. Fitzgibbon a affirmé que le nombre de demandes d’aide financière des entreprises a chuté, ce qui indique que les deux programmes ne seront bientôt plus nécessaires.

« Il n’y a plus beaucoup d’activité présentement, le gros est passé », a-t-il dit.

D’autres détails suivront.