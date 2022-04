L’enquête fédérale qui doit faire la lumière sur l’invocation des mesures d’urgence par le gouvernement Trudeau pour mater le « Convoi de la liberté » a été lancée lundi, à la date limite prévue par la loi. Elle sera publique.

C’est le juge Paul S. Rouleau qui présidera les travaux de l’enquête indépendante, qui a pour titre officiel « Commission sur l’état d’urgence », a annoncé le bureau du premier ministre par voie de communiqué. Le juge Rouleau détient une vingtaine d’années d’expérience à la magistrature, ayant siégé à la Cour supérieure et à la Cour d’appel de l’Ontario, puis aux tribunaux du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest.

La Commission « se penchera notamment sur l’évolution du convoi, les impacts du financement et de la désinformation, les conséquences économiques et les efforts des forces policières et des autres intervenants avant et après la déclaration de l’état d’urgence », précise-t-on.

La Loi sur les mesures d’urgence a été invoquée par le gouvernement Trudeau le 14 février dernier dans l’objectif de déloger quelques centaines de camions qui bloquaient le centre-ville d’Ottawa dans l’espoir de mettre fin à toutes les mesures sanitaires contre la COVID-19. Il s’agissait de la toute première fois qu’un gouvernement utilisait ces mesures d’exception depuis leur création, en 1988.

Selon la loi, le gouvernement est tenu de faire une enquête « sur les circonstances qui ont donné lieu à la déclaration et les mesures prises pour faire face à la crise », et ce dans les 60 jours suivant la fin des mesures. Le compte à rebours se terminait lundi, puisque les mesures d’urgence se sont appliquées jusqu’au 23 février. L’autoproclamé « Convoi de la liberté » avait déjà été entièrement délogé par les policiers quelques jours plus tôt. Il obstruait plusieurs rues de la capitale fédérale depuis la fin du mois de janvier.

La loi ne précise pas quelle forme devait prendre cette enquête, hormis qu’elle doit déposer son rapport d’ici un an. Le Bloc québécois réclamait qu’elle se tienne de manière transparente et publique.

En plus de cette enquête, un comité parlementaire a été mis sur pied pour étudier le recours aux mesures d’urgence. Deux de ses coprésidents issus de l’opposition ont promis de rendre la démarche publique, même si la loi ne prévoit que des travaux « à huis clos ».

La Chambre des communes a donné son aval aux mesures d’urgence grâce à l’appui des députés du Nouveau Parti démocratique (NPD). Le sénat débattait toujours de la question lorsque les mesures ont pris fin.

Des pouvoirs spéciaux ont été conférés aux autorités durant cette période d’une dizaine de jours de février, comme ceux de réquisitionner des remorqueuses pour déplacer les véhicules ou encore de geler les comptes bancaires de manifestants. L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), ainsi que d’autres groupes, contestent la validité de cette utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence, notamment devant la Cour fédérale.