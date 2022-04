Balarama Holness veut porter les enjeux montréalais à Québec

Après avoir mordu la poussière à Montréal aux dernières élections municipales, Balarama Holness a annoncé mercredi son intention de créer un parti politique afin de faire élire à l’Assemblée nationale des députés qui défendront les enjeux montréalais.

M. Holness a déclaré qu’il souhaite présenter une trentaine de candidats, principalement dans la région de Montréal, en prévision du scrutin d’octobre.

Mouvement Québec, sa nouvelle formation, s’oppose notamment à la loi 21 sur la laïcité et au projet de loi 96 qui vise à réformer la Charte québécoise de la langue française. Selon M. Holness, cette réforme pourrait causer un exode de la communauté anglophone montréalaise.

« On a un projet de loi 96 qui est fortement problématique pour plusieurs Montréalais et de plus, la loi 21, a-t-il dit. On n’est pas un parti qui va juste mettre l’emphase sur ces lois mais aussi sur les enjeux qui touchent les Montréalais comme l’économie, l’environnement et le logement. »

Vêtu d’un veston seulement malgré le vent glacial, M. Holness a réussi à répondre pendant 30 minutes aux questions des journalistes qu’il avait conviés devant l’Assemblée nationale, mercredi.

Mouvement Québec espère se tailler une place dans les circonscriptions détenues par le Parti libéral du Québec (PLQ), a expliqué M. Holness.

« Les Montréalais, c’est eux qui nous ont demandé de nous lancer, a-t-il dit. Ils sont inquiets présentement par le leadership du PLQ. Le PLQ a pris pour acquis les votes anglophones et les votes ethnoculturels. »

Mouvement Québec a déjà réservé auprès du Directeur général des élections du Québec l’utilisation de son nom. La prochaine étape vers son autorisation sera de soumettre une liste de 100 membres, a indiqué M. Holness.

En novembre, Mouvement Montréal, dirigé par M. Holness, avait récolté 7 % du vote à l’élection qui a reporté Valérie Plante au pouvoir.

D’autres détails suivront.