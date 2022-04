Montréal limitera dans un an la distribution du Publisac

À compter de mai 2023 et afin de réduire la quantité de déchets à la source, Montréal ne permettra la distribution du Publisac qu’aux personnes qui l’auront demandé. La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce lundi matin.

À l’heure actuelle, ce sont les citoyens qui désirent ne pas recevoir de publipostage du genre qui doivent prendre l’initiative en apposant un autocollant sur leur porte ou sur leur boîte aux lettres. La formule de consentement explicite (opt-in) que compte implanter la Ville à compter du printemps 2023 fera plutôt en sorte que seuls ceux qui le demanderont recevront le Publisac.

Avec cette décision, l’administration Plante applique la principale recommandation formulée par la Commission sur l’eau et l’environnement de la Ville en décembre 2019.

La métropole estime que 800 000 circulaires et feuillets publicitaires papier sont distribués sur le territoire de Montréal chaque semaine, soit plus de 40 millions par an, et que ces publicités non sollicitées « remplissent les centres de tri et les sites d’enfouissement ».

Un programme d’aide financière aux journaux locaux qui pourraient être affectés par ces nouvelles règles sera aussi mis en place, promet la Ville.

L’entreprise propriétaire du Publisac, TC Transcontinental, n’a pas mis de temps à réagir. Selon l’entreprise, la formule qu’imposera Montréal n’est pas viable en raison de sa complexité et des « coûts prohibitifs » de son application.

« Dans le contexte inflationniste actuel, et au moment où la population doit faire face à la hausse des prix sans précédent, la pertinence sociale et économique du Publisac est plus grande que jamais », a soutenu Patrick Brayley, vice-président principal du Groupe Distribution de TC Transcontinental, dans un communiqué. Le Publisac donne accès à des rabais aux consommateurs et permet la distribution de journaux locaux à prix avantageux, a-t-il souligné.

« Nous comptons faire valoir nos droits et ceux de nos clients si nécessaire », a-t-il également affirmé.

En 2019, la Ville de Mirabel était devenue la première municipalité québécoise à interdire la distribution automatique de circulaires. TC Transcontinental s’était alors tournée vers les tribunaux pour contester le règlement municipal. Une décision sur la question doit être rendue bientôt.

La question des journaux de proximité

Métro Média, qui publie Métro et une vingtaine de journaux locaux, dit appuyer les efforts de la métropole dans sa transition écologique, mais estime que ces nouvelles règles de distribution auront des conséquences économiques « majeures » sur les journaux de proximité.

« L’apport des journaux locaux montréalais à la vitalité du tissu social et démocratique de notre ville doit être reconnu », a indiqué Andrew Mulé, p.-d.g. de Métro Média, par voie de communiqué.

M. Mulé, qui préside le comité consultatif sur les journaux locaux de la Ville de Montréal, reconnaît toutefois que l’administration Plante est consciente des impacts potentiels de sa décision. Il espère que l’aide promise compensera au moins une partie des coûts liés à la distribution des journaux par d’autres voies.