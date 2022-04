Ottawa dépose sa loi pour forcer le financement des médias par Facebook et Google

Le gouvernement Trudeau a déposé mardi son projet de loi qui propose de faire financer les médias d’information du Canada à même les revenus des plus gros joueurs du Web. Il confère au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) le rôle de décider si Google et Facebook financent suffisamment la production de nouvelles.

« Plus que jamais, on a besoin d’un écosystème de nouvelles qui est dynamique, en bonne santé. Et comme vous le savez, le secteur est en crise. […] Les géants du Web vont devoir rendre des comptes, contribuer à un écosystème [qui] renforce notre démocratie », a déclaré le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, en conférence de presse mardi.

Le texte présenté le matin même devant le Parlement prévoit que c’est le CRTC qui agira comme « régulateur » de la nouvelle loi. L’organisme qui gère actuellement la radio et la télévision au pays, à qui on donne en plus le rôle de réguler la diffusion d’émissions en ligne dans un autre projet de loi, aura pour mission de juger de la valeur des ententes conclues entre les médias et les plateformes.

Si ces ententes sont insuffisantes, selon six critères, les grandes plateformes seront soumises à un processus d’arbitrage obligatoire, par un comité indépendant qui tranchera lui-même des montants à verser aux médias. Seules les entreprises « dominantes » dans le marché des moteurs de recherche et des médias sociaux sont visées, soit « très probablement Google Recherche et Facebook. » Tous les autres types de plateformes ne sont pas visés par la loi.

Comme l’avait rapporté Le Devoir la semaine dernière, le gouvernement fédéral a décidé de s’inspirer fortement du modèle de l’Australie pour forcer les géants du Web à partager leurs revenus avec les médias, mais en incluant des critères favorisant le financement de plus petites organisations de presse. Le ministre souhaite ainsi tirer entre 150 et 200 millions de dollars des plateformes pour financer le journalisme canadien.

Tant Facebook que Google ont déjà conclu des ententes avec plusieurs médias, dont Le Devoir. Les détails et les montants sont confidentiels. Le CRTC devra donc les étudier dans les prochains six à douze mois afin de déterminer si ces plateformes peuvent déjà être exemptées d’arbitrage. Ces ententes pourraient être révisées, et de nouvelles pourraient être conclues avec de nouveaux médias, qui ont le droit à la négociation collective. Finalement, le CRTC peut imposer jusqu’à 15 millions de dollars d’amende par violation.

Critères

Le régulateur devra se baser sur une série de critères pour juger de la valeur globale des ententes : une indemnisation équitable aux entreprises de nouvelles ; que l’indemnisation soit utilisée pour soutenir la production de nouvelles locales, régionales et nationales ; que les médias conservent leur indépendance et leur liberté d’expression ; que les plateformes contribuent à « la viabilité de l’écosystème canadien des nouvelles », ainsi que la viabilité des médias locaux et indépendants ; et enfin que les ententes visent un éventail de médias qui reflètent les langues, les groupes racialisés ou les Autochtones, par exemple.

Tout média écrit et numérique déjà reconnu comme une organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ) sont admissibles à recevoir un financement en vertu de cette loi, mais aussi les médias à la radio et à la télévision, privés ou publics, et même des médias étrangers qui emploient deux journalistes et plus pour la production de nouvelles au Canada.

« Ce que nous proposons dans ce projet de loi, c’est de la transparence. La liberté de la presse et la liberté d’expression sont fondamentales », a promis le ministre Pablo Rodriguez.

Avant même le dépôt du projet de loi, Facebook avait déjà conclu des ententes avec 18 éditeurs de presse canadiens dans les deux dernières années. Parmi eux : Le Devoir, les journaux régionaux de la Coopérative nationale de l’information indépendante (Cn2i), le National Observer, le Globe and Mail ou encore Torstar qui publie le Toronto Star. Google avait pour sa part signé des ententes avec 11 médias canadiens.

- Avec Annabelle Caillou