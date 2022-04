La COVID-19 encore au Canada pour tout avenir prévisible

À l’aube de la sixième vague de COVID-19 au Québec, le gouvernement fédéral se prépare à deux avenues possibles quant à l’évolution de la pandémie de COVID-19 au pays. Aucun scénario ne prévoit toutefois la fin de la propagation du virus « dans un avenir prévisible. »

« Oui, on sait que le virus et la pandémie, au moins la circulation du virus ici au Canada et à travers le monde, va continuer pour un bon bout de temps. [Ces] deux scénarios sont toujours [conformes] avec l’idée que le virus reste avec nous », indique le Dr Howard Njoo, sous-administrateur en chef de la santé publique fédérale

À l’issue d’une semaine où le Québec a connu une hausse de près de 35% des cas, la modélisation de la santé publique fédérale présentée vendredi ne s’est pas avancée à faire des prédictions chiffrées quant à l’évolution attendue de la pandémie. Certaines estimations présentées lors de vagues précédentes se sont montrées erronées. Au lieu de cela, les responsables de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) ont présenté deux formes que pourrait prendre la pandémie de COVID-19 au Canada.

Selon un scénario « probable », la santé publique fédérale s’attend à ce que des vagues de hausses de cas continuent de frapper le pays, à mesure que de nouveaux variants apparaissent ou que l’immunité diminue. Il serait possible de s’attendre à de telles vagues dès ce printemps, puis à l’automne et à l’hiver prochain. Selon cette prédiction, la transmission du virus continuerait d’un rythme « faible à modérée » pour les mois et les années à venir.

Un « pire scénario », également évalué « moins probable mais toujours possible », est aussi étudié par l’ASPC : l’émergence d’un nouveau variant préoccupant qui échappe à l’immunité intérieure et qui provoque une maladie plus grave. Selon le Dr Njoo, un retour des mesures de santé publique les plus drastiques ne sont à prévoir que si un tel scénario survient.

« Je pense qu’avec le scénario plus optimiste, c’est possible de gérer la situation, peut-être de ne pas avoir des restrictions comme avant. Mais comme le disait le Dr Boileau au Québec, toutes les options sont sur la table si on [se retrouve avec] le pire scénario », prévient-il.

Le gouvernement fédéral indique ainsi se préparer à l’éventualité de la découverte d’un tel variant qui échapperait complètement à l’immunité conférée par les vaccins, par exemple, et qui provoquerait des conséquences plus graves sur la santé.

Augmentation du variant BA.2

Les autorités constatent une hausse constante du sous-variant d’Omicron, appelé BA.2, et ce depuis le mois de janvier au pays. Ce variant serait plus contagieux qu’Omicron (appelé BA.1), mais ne causerait pas plus de risques d’hospitalisation et bénéficierait d’une protection équivalente des vaccins.

« Au Québec, ce que je vois, c’est que la recrudescence de BA.2 est plus importante dans les régions les moins touchées par la vague d’avant, de BA.1 [Omicron]. C’est peut-être possible qu’une infection de BA.1 donne une certaine protection, une certaine immunité, contre le variant BA.2 pour un certain bout de temps », précise le Dr Njoo. Il indique que cette immunité « ne dure pas toute la vie », mais l’estime plutôt à « quelques mois». Selon des experts consultés par Le Devoir une réinfection au BA.2 est bel et bien possible.

La sixième vague, officialisée au Québec, ne serait pas encore arrivée partout au Canada, puisque la pandémie prend des formes différentes d’une région à l’autre du pays, indique-t-on. Par exemple, la surveillance du virus dans les égouts dans la ville d’Ottawa laisse croire à une hausse importante des cas dans la capitale fédérale, alors que la même observation en Saskatchewan laisse croire à une baisse des cas.

« Nous pouvons nous attendre à d’autres hauts et bas dans les mois à venir », a prévenu l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam. Elle demande à la population de faire preuve de prudence lors des fêtes religieuses qui s’en viennent, comme Pâques et le Ramadan.

Les données dont dispose la santé publique fédérale indiquent qu’encore aujourd’hui, les personnes entièrement vaccinées présentent un risque d’hospitalisation quatre fois plus faible que les personnes qui ne sont pas vaccinées. Le risque est encore plus faible parmi ceux qui ont reçu une dose de rappel, soit dix fois moindre que les non-vaccinés, démontrent les données.