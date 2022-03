Québec octroie 117 millions à Montréal pour son plan climat

Québec accorde une somme de 117 millions de dollars à la Ville de Montréal afin de l’épauler dans sa lutte aux changements climatiques. Cette contribution vise l’électrification des transports et la décarbonisation d’édifices municipaux.

L’aide financière de Québec permettra notamment à la Ville d’implanter 800 bornes de recharge  pour les véhicules électriques d’ici 2025. Celles-ci s’ajouteront aux 1000 bornes déjà existantes dans la métropole. Elle l’aidera aussi à effectuer des travaux de conversion à des énergies renouvelables en éliminant le recours au mazout et au propane dans une quinzaine d’édifices municipaux parmi lesquels le Jardin botanique. Montréal compte aussi procéder à des aménagements pour contrer les inondations et les îlots de chaleur avec la plantation d’arbres.

Rappelons qu’en décembre 2020, l’administration de Valérie Plante avait dévoilé les détails son plan climat qui visait une réduction de 55 % les émissions de gaz à effets de serre (GES) d’ici 2030 (par rapport à 1990) et prévoyait la plantation, à terme, de 500 000 arbres.

« Ces trois chantiers sont incontournables si on veut atteindre nos cibles », a indiqué la mairesse Plante lors d’une conférence de presse lundi en compagnie de Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et de Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole. Le transport représentes 40 % des émissions de GES, mais les bâtiments arrivent au second rang dans ce domaine, a-t-elle rappelé.

Le ministre Charette prévoit aussi participer à une conférence de presse à Québec à 14 h en compagnie de la députée de Jean-Talon, Joëlle Boutin, et du maire de Québec, Bruno Marchand.

