Ottawa sanctionne 160 autres responsables russes

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi que le Canada imposait des sanctions contre 160 autres responsables russes, en représailles à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

M. Trudeau a aussi annoncé que le Canada imposait de nouvelles interdictions sur les exportations de certains biens et technologies vers la Russie, dans le but de limiter la capacité de ce pays à faire la guerre en Ukraine.

Le premier ministre a annoncé ces nouvelles sanctions à l’issue d’un voyage éclair à Bruxelles, où il s’était adressé mercredi au Parlement européen, avant de rencontrer jeudi d’autres dirigeants de pays membres de l’OTAN et du G7.

Il s’agissait de la deuxième visite de M. Trudeau en Europe ce mois-ci, après que les forces russes ont amorcé l’invasion de l’Ukraine, le 24 février, provoquant la plus grave menace à la sécurité de l’Europe et de l’Amérique du Nord depuis des générations.

Cette menace exerce une nouvelle pression sur le gouvernement canadien pour qu’il investisse davantage dans ses forces armées. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, affirme que les alliés ont convenu de présenter des plans en juin pour augmenter rapidement leurs dépenses militaires.

Cela pourrait toutefois être difficile pour les libéraux, qui ont promis cette semaine d’investir dans de nouveaux programmes sociaux comme l’assurance médicaments et les soins dentaires, en échange de l’appui du Nouveau Parti démocratique en Chambre.

Plus tôt jeudi, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait lancé un appel urgent à l’aide militaire au premier ministre Trudeau et aux autres dirigeants de l’OTAN, leur reprochant de ne pas avoir fait tout leur possible pour aider son pays.

« Zone d’exclusion aérienne »

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a laissé l’Europe face à sa plus grande menace pour la sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale, mais a également fait des centaines de morts chez les civils et les soldats en Ukraine, en plus d’avoir déplacé 10 millions de personnes depuis le début des combats il y a un mois.

M. Zelensky a réitéré jeudi sa demande à l’OTAN d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’espace aérien ukrainien pour protéger son peuple des bombes et missiles russes — une demande que le secrétaire général de l’OTAN a déjà rejetée.

Dans le texte de son allocution publiée sur son site Web officiel, M. Zelensky a également réprimandé les membres de l’OTAN pour ne pas avoir fourni de réponse claire à son appel précédent ou aux demandes ultérieures d’avions de chasse et de chars pour renforcer ses troupes.

M. Zelensky n’a pas blâmé l’OTAN pour la guerre dans son pays, mais ses remarques ont suggéré une profonde frustration face au manque apparent de volonté politique parmi les membres de l’OTAN de fournir à l’Ukraine toutes les armes nécessaires pour repousser les forces du président russe Vladimir Poutine et éviter de nouveaux décès.

« L’Ukraine attend beaucoup, attend une action réelle, de vraies garanties de sécurité, de la part de ceux dont la parole est digne de confiance et dont les actions peuvent maintenir la paix », lit-on dans les remarques publiées de M. Zelensky.

L’OTAN « unie », dit Trudeau

Arrivé au siège de l’alliance jeudi matin, M. Trudeau a déclaré que les membres de l’OTAN étaient unis dans leur condamnation de « l’invasion illégale et brutale d’une démocratie amie » en Ukraine. M. Trudeau a également déclaré que les membres de l’alliance étaient également unis dans leur soutien aux Ukrainiens qui se battent pour les valeurs qui sous-tendent les démocraties.

Le Canada a fourni du matériel militaire et une aide létale à l’Ukraine, en plus d’avoir imposé des sanctions économiques visant les alliés de M. Poutine.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’alliance militaire enverrait davantage de troupes dans la partie est de l’Europe pour renforcer ses forces face à la Russie.