Le fameux « plan de refondation » du ministre de la Santé, Christian Dubé, n’est qu’un « copier-coller de la dernière campagne électorale », un « recueil de slogans » et un « constat d’échec » de la part du gouvernement Legault, ont lancé jeudi les partis d’opposition, après que les grandes lignes du plan eurent été divulguées dans les médias.

Le contenu du document, qui doit être présenté au public mardi, a été révélé en matinée par Radio-Canada. Le plan souligne que le gouvernement se donne trois ans pour que réseau de la santé soit « renforcé et modernisé de façon significative ». Il reprend des engagements électoraux de la Coalition avenir Québec (CAQ).

La promesse caquiste de donner accès à un médecin de famille à tous les Québécois — formulée en 2012, puis en 2018, et encore en novembre dernier, — est ainsi transformée en engagement de permettre l’accès à un professionnel de la santé dans un délai de 36 heures, comme il était écrit dans le budget déposé mardi. La volonté de transformer la rémunération des médecins, elle aussi promise en 2018, apparaît également dans le plan.

Une série d’autres engagements annoncés au cours des derniers mois ou dans le plus récent budget s’y trouvent aussi. C’est le cas de l’élargissement d’un projet de guichet d’accès implanté au Bas-Saint-Laurent. Le service de triage, souvent cité en exemple par le ministre de la Santé, sert à diriger les patients orphelins vers différents professionnels de la santé qui, le plus souvent, ne sont pas des médecins.

Même chose pour le rôle accru des pharmaciens, en milieux hospitaliers notamment, ou la création de « centres de commandements », nommés « coordonnateurs aux urgences pour assurer une planification optimale des soins hospitaliers » dans le budget.

Un « recueil de slogans »

De l’avis des oppositions, le plan du ministre Dubé n’est rien de plus qu’une opération de marketing et un aveu de la CAQ face à son incapacité de remplir ses promesses électorales. « [Les] 50 mesures qui ont été annoncées, on a l’impression que c’est un copier-coller de la dernière campagne électorale. Donc, un constat d’échec », a lancé la cheffe libérale Dominique Anglade.

Elle a rappelé que « plus d’un million de Québécois » sont en attente d’un médecin de famille. En fait, ce nombre serait de 1,5 million selon ce qu’à déclaré le ministre Dubé en novembre. « On parle de 160 000 personnes qui sont en attente de chirurgie aujourd’hui, l’attente dans les urgences qui a augmenté. Encore une fois, tous les voyants sont au rouge », a poursuivi Mme Anglade.

Le député Vincent Marissal, de Québec solidaire, a qualifié le plan de « recueil de slogans ». « Encore une fois, ce gouvernement et le ministre Dubé annoncent beaucoup plus qu’il ne livre », s’est-il désolé.

Il s’est inquiété de l’ouverture du gouvernement face aux agences privées, qu’il souhaiterait mieux encadrer selon les informations contenues dans le plan. « Là, on apprend [que] la CAQ s’est entichée du recours aux agences privées. […] Le privé siphonne le public. Alors après nous avoir dit : “c’est épouvantable, il faut mettre fin à ça”, on est en train de nous dire : “on va les garder, puis on va normaliser leur situation” », a dénoncé l’élu. Il a dit craindre que le recours aux agences privées pérennise, en effet, le recours au « temps supplémentaire obligatoire ».

Le Parti québécois s’est montré prudent dans ses commentaires sur le plan, préférant attendre son dévoilement officiel avant d’y réagir. Reste qu’« à un moment donné, il va falloir que la discussion porte sur ce que la CAQ a réellement fait ou pas fait pendant quatre ans », a indiqué le chef Paul St-Pierre Plamondon.

Il s’est, en outre, inquiété de l’amoncellement de projets de loi à quelques semaines de la fin de la session parlementaire. « Regardez les projets de loi s’accumuler : on aurait dit que c’est un gouvernement qui ne s’est pas penché sur toutes ces questions-là, qui sont fondamentales » avant les « dernières semaines », a-t-il souligné.

Du côté de Québec Solidaire, Vincent Marissal a lui aussi souligné la « difficulté » du gouvernement à gérer son agenda législatif. « Mais on n’est pas dupe. Et je l’ai dit au ministre hier : “ce que vous êtes en train de faire, c’est vous préparer une fin de session en juin, vous allez vous lever ici puis dire : c’est la faute des méchantes oppositions !”», a-t-il lancé. « J’espère qu’ils n’ont pas fait exprès, parce que ce serait vraiment prendre le Parlement pour un bibelot ridicule qui ne sert à rien. »