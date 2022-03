La CAQ a fait avancer la plupart des projets d’infrastructures en région

À l’approche du budget, le « gouvernement des régions » coche presque toutes les cases en matière d’infrastructures, mais le rythme d’avancement des projets continue de susciter du mécontentement.

En Gaspésie, la colère grondait jusqu’à tout récemment dans le dossier du chemin de fer. « Le surplace ayant caractérisé la planification de ces travaux de réfection depuis juin 2020 est inacceptable », écrivait l’éditorialiste du journal Graffici, Gilles Gagné, en février. Quelques jours plus tard, le ministre des Transports était sur place pour lancer la reconstruction d’un pont ferroviaire, un premier progrès en 20 mois. Le rythme de construction n’a pas beaucoup accéléré, mais la Gaspésie ne pourra pas dire qu’elle a été complètement oubliée.

Les grands projets d’infrastructures seront dévoilés mardi, lors du dépôt du nouveau programme quinquennal d’infrastructures (PQI) qui accompagne le budget.

Officiellement, le calendrier des travaux d’infrastructures doit s’appuyer sur des évaluations indépendantes. Toutefois, les ingénieurs du ministère des Transports sont exposés à des « pressions politiques », selon ce qu’a avancé l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) lors de son passage en commission parlementaire en février 2021.

À l’époque, rapportait La Presse canadienne, l’APIGQ avait déclaré qu’on « poussait » parfois « la machine » pour faire accélérer les projets à des fins partisanes, afin de favoriser des circonscriptions ou de gagner des sièges.

Au cabinet du ministre des Transports, une source nous assurait cette semaine que « le politique ne se [mêlait] pas de l’échéancier et des priorités des travaux ». Malgré tout, le cabinet se félicitait de « livrer la marchandise ».

Une livraison facilitée, concède-t-il, par le projet de loi 66 adopté en décembre 2020 pour accélérer la réalisation des projets d’infrastructures pendant la pandémie.

Remous dans l’Est

Rappelons que, lors de la campagne électorale de 2018, François Legault avait promis de constituer un « gouvernement des régions ». Une formule revisitée au dernier conseil général de son parti, cet automne. « Mon rêve, c’est que le XXIe siècle, ça soit le siècle des régions du Québec », avait lancé le premier ministre dans son discours.

Or plusieurs d’entre elles, parmi les plus éloignées, ont élu des députés de l’opposition en 2018, en particulier dans l’est du Québec.

Dans le Bas-Saint-Laurent, par exemple, la moitié des députés siègent de l’autre côté du Salon bleu. Dans la région, le dossier qui fait les manchettes actuellement est celui du service de traversier vers Charlevoix, la Ville de Cacouna souhaitant prendre le relais de Rivière-du-Loup au départ et à l’arrivée des bateaux.

Plus tôt, en cours de mandat, le ministre François Bonnardel avait cédé aux demandes des gens de Trois-Pistoles qui le pressaient de financer la rénovation de leur traversier, l’Héritage 1.

Reste le vieux dossier du prolongement de l’autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski, réclamé depuis des décennies par les élus du coin. Bien que la CAQ ait promis d’en faire une priorité, la pression est moins forte localement, parce que le projet ne fait plus consensus depuis l’élection du nouveau maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert.

L’Abitibi doit patienter

Pendant ce temps, le dossier du pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac progresse, au grand plaisir des élus de la Côte-Nord, qui y voient une façon de « désenclaver » leur région.

Le ministre des Transports vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation d’une étude socioéconomique, une annonce venue masquer, en partie, les retards dans la livraison de l’étude sur l’opportunité du projet lancée à l’automne dernier.

Même chose dans le dossier du prolongement de la 138. Des travaux sont en cours et le ministère des Transports dévoilait, le 14 mars, une entente avec les Innus pour déboiser une partie du territoire entre Kegaska et La Romaine.

Le gouvernement est toutefois dans une position moins confortable en Abitibi, où la lente remise à neuf de l’autoroute 117 nourrit son lot d’impatience.

En avril dernier, le ministre Bonnardel en avait rassuré plus d’un en annonçant la création d’un « bureau de projet » pour encadrer cette vaste entreprise. Or, près d’un an plus tard, l’ingénieur qui sera responsable du bureau n’a pas encore été nommé.

Les élus de la CAQ font aussi face à un certain mécontentement dans le Centre-du-Québec. Le gouvernement avait offert à la région ce qu’elle réclamait avec l’élargissement de l’autoroute 55. Or voilà que la Ville de Bécancour demande au ministère des Transports de modifier le projet.

En Outaouais, c’est dans le dossier de l’hôpital que la population réclame des réponses. À l’automne 2020, le gouvernement avait annoncé en grande pompe que l’Outaouais aurait son nouvel hôpital, comme il le lui avait promis en campagne électorale. Mais ces dernières semaines, des rumeurs concernant une localisation à distance du centre-ville de Gatineau ont donné lieu à une levée de boucliers. Dans la région, certains leaders d’opinion parlent déjà d’en faire un enjeu électoral.