L’entrée en service du prolongement de la ligne bleue du métro est de nouveau reportée. Québec et Ottawa se sont entendus sur un projet commun d’au plus 6,4 milliards, mais il sera complété au plus tard en 2029.

Québec et Ottawa se partageront la facture. Le gouvernement de François Legault en assumera la « majeure partie », dont 600 millions de dollars dès aujourd’hui, pour concrétiser une fois pour toutes le nouveau tronçon. Celui de Justin Trudeau déboursera 1,3 milliard.

« Je vous assure que cette fois-ci, c’est la bonne », a signifié la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, comme une lignée de ministres et de premiers ministres l’ont fait dans les dernières années. La différence cette fois, selon elle : un premier appel de qualification est sur le point d’être publié pour trouver l’entrepreneur qui effectuera les travaux de tunnelier.

Le prolongement de la ligne bleue est dans les cartons depuis plus de 40 ans. L’idée, lancée une première fois à la fin des années 1970, ne s’est jamais réalisée.

Plus récemment, en 2018, le gouvernement libéral de Philippe Couillard affirmait haut et fort que le projet verrait le jour. Or, quatre ans plus tard, la Société de transport de Montréal (STM) n’a fait qu’entamer des travaux préparatoires le long du tronçon.

Sur papier, le prolongement diffère peu du projet présenté en 2018. Il comptera cinq stations, tel qu’évoqué plus tôt, et fera 6 km de long. L’abandon d’une station, quoiqu’étudié, n’a pas été retenu. La nouvelle station terminale, dans Anjou, est toutefois déplacée des Galeries d’Anjou avoisinantes à un terrain qui se situe sous l’autoroute 25. Des accès seront aménagés à l’est et à l’ouest du tronçon routier.

Rebutée par les coûts anticipés du projet, la ministre Chantal Rouleau a mandaté en 2019 un « groupe d’action » pour réduire au possible la facture du prolongement. Après avoir « retourné toutes les pierres », la Société de transport de Montréal s’estime capable d’économiser environ 1,1 milliard de dollars grâce à différents réaménagements. Mais le contexte économique mondial, marqué par l’inflation et le coût des matériaux, fait déjà grimper la facture attendue.

D’autres détails suivront.