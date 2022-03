Le Kremlin sanctionne une soixantaine de Québécois

Œil pour œil, dent pour dent. La Russie a ajouté mardi une soixantaine de Québécois sur sa « liste noire » de personnes interdites sur son territoire, parmi une liste d’élus fédéraux et de responsables gouvernementaux que le Kremlin accuse d’« attaques russophobes ».

Des politiciens d’avant-plan tels que le premier ministre Justin Trudeau et sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ou encore l’ex-astronaute Marc Garneau sont visés par ces sanctions, mais aussi des élus de l’opposition comme le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, le député conservateur Alain Rayes ou encore Alexandre Boulerice, du Nouveau Parti démocratique.

Les sanctions économiques imposées par le Canada à l’endroit de ses entreprises, de ses dirigeants et de ses oligarques ont visiblement attisé la colère de Moscou, qui a répliqué férocement mardi en annonçant d’un seul coup des sanctions contre un total de 313 Canadiens, incluant la plupart des députés de la Chambre des communes, de hauts fonctionnaires et des « personnalités antirusses ».

La liste publiée sur le site du ministère des Affaires étrangères de la Russie compte les noms d’au moins 59 Québécois, selon le décompte fait par Le Devoir. Y sont inclus les élus Jacques Gourde, Dominique Vien, Gabriel Ste-Marie ou encore Alain Therrien, tout comme la majorité du caucus conservateur du Québec et du Bloc québécois. On y retrouve en plus des députés libéraux qui n’ont pas de fonctions ministérielles, comme Yves Robillard, Emmanuel Dubourg ou encore Joël Lightbound.

Des élus fédéraux de partout au pays sont visés, comme le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, ou encore Elizabeth May, du Parti vert. Des représentants d’organismes, comme la présidente du Congrès ukrainien canadien, Natalie Jatskevych, sont aussi du lot. Toutes ces personnes se retrouvent interdits d’entrer en Russie jusqu’à nouvel ordre.

« Cette mesure est forcée et prise en réponse à l’hostilité scandaleuse du régime canadien actuel, qui a mis notre patience à l’épreuve pendant si longtemps », a justifié le ministère dans un communiqué publié en langue russe, mardi.

Mélanie Joly n’a d’ailleurs pas été surprise mardi par cette réplique de Moscou. « On s’y attendait », a-t-elle répondu lors d’une mêlée de presse. « On ne va pas reculer. »

« Je remercie le président Poutine de me reconnaître comme un adversaire de son régime odieux », a réagi le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, quand les journalistes lui ont appris qu’il était lui aussi visé par ces sanctions. « Je n’avais pas de plans de vacances en Russie. »

Joe Biden ciblé

Dans un communiqué distinct, le ministère russe des Affaires étrangères a aussi annoncé mardi une série de sanctions « sans précédent » contre 13 élus et personnalités américaines, eux aussi interdits d’entrée en Russie. La liste comprend le président des États-Unis, Joe Biden, son secrétaire d’État, Antony Blinken, de même que l’ancienne candidate à la présidentielle américaine, Hillary Clinton. Le fils du président américain, Hunter Biden, est aussi du lot.

« Cette mesure, prise en contre-réaction, était une conséquence inévitable de la voie extrêmement russophobe prise par l’administration américaine actuelle, qui, dans une tentative désespérée de maintenir l’hégémonie américaine, s’est appuyée, au mépris de toute décence, sur l’endiguement frontal de la Russie », indique le communiqué, qui prévient que cette liste de personnes sanctionnées pourrait s’allonger.

« Dans un avenir proche, de nouvelles annonces suivront pour élargir la liste des sanctions en incluant de hauts responsables américains, des responsables militaires, des législateurs, des hommes d’affaires, des experts et des journalistes qui sont russophobes ou qui contribuent à inciter à la haine envers la Russie et à l’introduction de mesures restrictives », peut-on lire.